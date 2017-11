Cuando se trata de pacientes en fase terminal, la licencia se otorga cuando la expectativa de vida es menor o igual a seis meses, pero para el cuido de hijos enfermos no hay un plazo que sirva de referencia por lo que cabría interpretar que puede extenderse indefinidamente. La palabra “recuperación” no aparece en el texto de la ley. La Sala Constitucional ha señalado que el permiso en estos casos debe ser “por un tiempo razonable” pero eso no se quedó reflejado así.