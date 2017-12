El catedrático, filósofo y teólogo alemán de origen coreano Byung-Chul Han, nacido en 1959,ha escrito un corto y complejo libro que se llama “La sociedad del cansancio” el cual uso de referencia hoy.Aunque fue escrito en Alemania, este libro fue votado el mas importante del año en Corea en el año 2012.Dice Han que “El exceso de trabajo y el rendimiento se agudizan y se convierten en auto explotación. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse”. Que cosa seria ¿no? Pero ciertamente creo que tiene razón, es el propio ser humano,aquel que vive en la abundancia, (el pobre no tiene tiempo para esto, simplemente se agota porque trabaja demasiado) quien tiene esta relación con sí mismo. Mas frecuentemente sucede que la fatiga excesiva, las presiones que se imponen voluntariamente, mas las impuestas externamente llevan a la frustración, al agotamiento y no pocas veces, a la depresión. Y se puede tornar en un círculo vicioso.