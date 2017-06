Mark Zuckerberg en Harvard: algunas de las frases mas memorables de su discurso

Rara vez se ha visto a Mark Zuckerberg hablar de algo que no sea tecnología. Su discurso en Harvard, a los graduados de su alma mater, revise un significado adicional por la influencia que Mark tiene en su generación: millennials, la generación Y, la que muy pronto será mayoría en la fuerza laboral.

A continuación algunas de sus frases mas memorables.

1. "Ahora es nuestro turno de hacer grandes cosas. Lo sé, probablemente estés pensando: no sé cómo construir una represa, o conseguir que un millón de personas se involucren en algo. Pero déjame decirte un secreto: nadie lo hace cuando empiezan. Las ideas no salen completamente formadas. Sólo se vuelven claras a medida que trabaja en ellos. Sólo tienes que empezar. Si hubiese tenido que entender todo acerca de conectar a la gente antes de comenzar, nunca habría iniciado Facebook.""La idea de un solo momento eureka es una mentira peligrosa, nos hace sentir inadecuados ya que no hemos tenido la nuestra, impide que las personas que tienen semillas de buenas ideas comiencen".

Con esto, elimina ese gran mito de que las ideas aparecen de un momento a otro y que las genialidades son un acto de magia. La idea empieza de una manera y tal vez termina siendo totalmente diferente, a medida que se pule, se piensa y repiensa, se conversa con otros o se contrasta con datos y hechos.

2. "Hoy quiero hablar de propósito. Pero no estoy aquí para darle el discurso trillado para encontrar su propósito. Somos milennials. Intentaremos hacerlo instintivamente. En cambio, estoy aquí para decirle que encontrar su propósito no es suficiente. El reto para nuestra generación es crear un mundo donde todos tengan un sentido de propósito.

Una de mis historias favoritas es cuando John F. Kennedy visitó el centro espacial de la NASA, vio a un portero con una escoba y se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El portero respondió: "Sr. Presidente, estoy ayudando a poner a un hombre en la luna ".

El propósito es el sentido de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que somos necesarios, que tenemos algo mejor por delante para trabajar.El propósito es lo que crea la verdadera felicidad."

Esta es tal vez una de las partes que mas me gustaron de su discurso.Tristemente, hemos pasado por unas décadas en que el hacer era el fin de todo, el qué en vez de el porqué y para qué, perdiendo el sentido del propósito. Gradualmente se va retomando encontrar el sentido, encontrar el propósito, tal como lo menciona el CEO de Facebook. Si se logra definir el propósito, las formas de lograrlo pueden ser infinitas y la realización personal también.

3. "Nuestra generación tendrá que lidiar con decenas de millones de empleos reemplazados por la automatización, como automóviles y camiones autodirigidos. Pero tenemos el potencial de hacer mucho más juntos." "Y como la tecnología sigue cambiando, tenemos que centrarnos más en la educación continua a lo largo de nuestras vidas." "Vamos a cambiar de trabajo muchas veces, por lo que necesitamos cuidado infantil asequible y la atención de la salud que no están vinculados a una empresa."

Una de las muy duras realidades de esta generación es el cambio inevitable y constante en sus ocupaciones y en su empleo. La educación por ende tendrá que ser permanente, porque su posibilidad de desactualizarse es muy real y muy rápida. Encuentro muy importante lo que asevera Zuckerberg sobre la necesidad del cuidado infantil asequible y de la atención a la salud. Felizmente, en Costa Rica tenemos a la CCSS, pero mas que nunca hay que cuidarla y asegurarse que pueda seguir siendo un beneficio y tranquilidad para todos.

4. "El cambio comienza localmente. Incluso los cambios globales empiezan pequeños - con personas como nosotros. En nuestra generación, la lucha de si nos conectamos más, si alcanzamos nuestras mayores oportunidades, se reduce a esto: su capacidad de construir comunidades y crear un mundo donde cada persona tiene un sentido de propósito."

En nuestros pequeños países a veces es difícil pensar que se puede hacer algo que impacte a nivel global, pero cada vez mas las ideas no tienen fronteras, pueden nacer de cualquier lugar y propagarse e impulsarse a través del planeta. Ante todo buscar como crear el cambio desde nuestro entorno cercano, multiplicando poco a poco, contribuyendo de la mejor manera en que se pueda.

5. Espero que encuentren el valor para hacer de su vida una bendición.