Comer cada 3 horas, que es cuando naturalmente el organismo siente hambre, facilita comer moderadamente cuando se llega a los tiempos grandes de comida, pues no se llega con hambre acumulada y le permite al cuerpo tener suficiente energía disponible para usarla a los largo del día y no acumularla en forma de reservas de grasa. Además, de acuerdo con la nutricionista Larisa Páez, se absorben más nutrientes si se consumen los alimentos que los contienen en diferentes momentos del día, que si se come una única gran porción de ellos en una sola comida.