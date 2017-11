Ante la pregunta "¿Y os obedecen los ministros”, Rasputín responde: "Todos, todos me deben su posición. ¿Cómo quieres que no me obedezcan? Bien saben que si no son dóciles, acabarán mal. Todos me temen, todos sin excepción. Para imponer mi voluntad me basta dar un fuerte puñetazo sobre la mesa".