¿Clientes Polifemo o consumidores Argo Panoptes?

Los clientes tipo Polifemo ya no existen...

Me refiero al cíclope que aparece en el Canto IX del poema épico Odisea, del poeta ciego Homero. Se trata de un gigante monstruoso y cruel que vivía solo en una cueva en la que producía quesos de leche de ovejas y cabras.Al igual que los otros habitantes de una de las islas de la costa de Italia —que algunos estudiosos han identificado con Sicilia—, este personaje de la mitología griega tenía solo un ojo. Es decir, a pesar de su tamaño y fuerza, poseía un campo de visión limitado y restringido.Sin embargo, esa escasa visión le resultaba suficiente para el entorno en el que vivía. Polifemo no necesitaba mayor visibilidad, panorama o perspectiva; un ojo le era más que suficiente, máxime que no se relacionaba ni siquiera con sus vecinos.

Todo lo contrario ocurría con otra figura que habitaba en el mundo de los mitos griegos: Argo Panoptes, cuyo nombre significa “el que ve todo”.

No podía llamarse de otra manera pues tenía más ojos que cualquier ser humano; algunos eruditos de la mitología griega dicen que contaba con tres; otros con cuatro —dos mirando hacia adelante y dos hacia atrás—.Hay quienes aseguran que eran 100 y no faltan aquellos que hablan de 1.000; entre ellos, el desaparecido escritor franco-argentino Julio Cortázar, quien en el capítulo 93 de su novela Rayuela, le atribuye esa cantidad de ojos a Argo.

No es de extrañar que le asignaran misiones delicadas, las cuales cumplía con gran celo ya que nunca dormía con todos sus ojos cerrados.

Los actuales compradores de bienes y servicios no son —como ocurría años atrás— personas poco o casi nada conectadas con la realidad, tendencias, descubrimientos, desarrollos, investigaciones y transformaciones del contexto nacional e internacional (Polifemo).

Las audiencias de la era digital se mantienen en constante contacto con el mundo gracias a Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, páginas web, Youtube, navegadores como Google, Amazon, Netflix, correo electrónico... todo ello por medio de dispositivos como Smartphones, computadoras portátiles o de escritorio, tabletas, televisión inteligente, consolas de videojuegos o dispositivos streaming. Poseen miles de ojos (Argo Panoptes).

Engancharlos, ganarse su confianza, fidelidad y lealtad, representa un enorme y constante desafío para las compañías; las obliga a contar con una estrategia integral de comunicación que abarque múltiples canales digitales (no todos; hay que ser selectivo tomando en cuenta el perfil de la empresa y el de los consumidores), pues los clientes potenciales están dispuestos a interactuar con las marcas y adquirir bienes y servicios siempre y cuando se les ofrezcan contenidos de alta calidad en línea, ágiles, oportunos, fáciles de descargar, enfocados en sus necesidades, intereses y gustos, y que respondan las preguntas más importantes (el precio o tarifa es vital).

No lo digo yo. Lo afirman los resultados del más reciente estudio RED 506 realizado por Unimer para El Financiero, el cual usted puede adquirir en cualquiera de estas direcciones: elfinancierocr.com/red506 o http://www.lntienda.com/estudios-descargables/red-506-2017.html.

Lo reafirmaron, además, los cuatro expositores internacionales y los 6 talleristas nacionales que participaron en el evento de presentación, interpretación, aplicación, orientación y consejos prácticos en torno a RED 506, realizado el martes 8 de agosto pasado en el hotel Wyndham San José. En resumen, vivimos en la era de los clientes Argo Panoptes y no en la de los consumidores Polifemo.

Concluyo con el primer verso de un poema del escritor británico Francis William Bourdillon:La noche tiene mil ojos,y el día solo uno;sin embargo, la luz del brillante mundo muerecon el sol moribundo.No solo Polifemo tenía un único ojo; el día y los antiguos clientes también. No solo Argo Panoptes contaba con 1.000 ojos; la noche y los actuales consumidores también.

¿Clientes Polifemo o consumidores Argo Panoptes? Está claro en cuáles deben enfocarse las marcas.