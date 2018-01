Rodolfo Piza: La estrategia del candidato del PUSC parece ser no hacer olas y que la gente se resigne a votar por él ante el pánico que provoca Juan Diego Castro y la repulsión que genera Antonio Álvarez Desanti. Es así como tenemos un candidato que dice que enfrentará la delicada situación fiscal sin aumentar impuestos ni hacer reformas importantes del gasto público (¿les suena conocido?). En sus palabras, no hará nada para quitarle la “tranquilidad a los empleados públicos”. En pensiones, tampoco promete reformas estructurales, solo parches. Piza es el candidato del “nadadito de perro”. No sabemos si es porque es así su carácter –me lo temo– o porque sabe que al costarricense históricamente le gusta el “nadadito de perro”, o hacer cosas “a la tica”. Mucho indeciso parece haber estado contemplando votar por Piza, pero la parsimonia del socialcristiano en muchos temas resulta exasperante. El próximo presidente enfrentará varias crisis (fiscal, pensiones, violencia) que requieren de decisiones firmes, y no del palanganeo bonachón que nos ofrece el socialcristiano. En la única área donde Piza promete algo ambicioso, se trata de una propuesta disparatada desde el punto de vista financiero: construir un metro en San José.