Reducción de Empleo, el lado B de la tecnología

A todos nos gusta la presencia de innovación en el mercado. Como a través de los drones podemos desde monitorear el campo para prever situaciones o en las ciudades como medio de vigilancia; autos sin conductor que nos lleven a todos lados con altos estándares de seguridad. Supermercados donde ya no hay cajeros sino que todo el procedimiento lo hacemos nosotros utilizando nuestros teléfonos móviles; ello sin considerar las casas inteligentes, y otra enorme cantidad de innovaciones que tienen impacto en nuestra vida cotidiana.

No cabe duda que la innovación es un mecanismo excelente para el desarrollo de las empresas y la economía en su conjunto. Particularmente importante es el desarrollo de las innovaciones para mejorar las condiciones de los sectores más rezagados o en las regiones más alejadas. Es particularmente importante en estos casos por las mejoras que genera en la productividad y la posibilidad de reducir las grandes disparidades que existen entre el campo y la ciudad.

Sin embargo, es importante también considerar el impacto de estas actividades en el empleo. Esto es particularmente importante en América Latina, donde el grueso de los empleos son de un nivel de complejidad relativamente bajo. Que puede pasar entonces con los empleados de las empresas de paquetería si ahora son drones quienes harán las entregas? Que sucede con los taxistas si las empresas utilizaran autos sin conductores, o los camiones de basura que se automatizan para que no requieran que personas toquen la basura sino que un dispositivo se encarga de subir al camión los contenedores, bolsas, etc.? Que harán los que ahora trabajan como cajeros o dependientes en los supermercados o tiendas departamentales? No son pocos empleos y tampoco son los mejor remunerados. Rifkin en su libro “El Fin del Trabajo” señalaba que estas personas deberían “reciclarse”, es decir, volver a capacitarse para los nuevos empleos del s.XXI. En el papel suena estupendo, pero, realmente estas personas tendrán los recursos, tiempo, aptitud, actitud para regresar (o entrar por primera vez) a un centro de capacitación? Este es un tema fundamental en nuestra región porque no nos estamos preparando para esas innovaciones, y quienes lo están haciendo, son un muy pequeño número de personas respecto de la población económicamente activa.

Es por ello que las pymes (o mipymes), se convierten en un mecanismo clave para permitir que esos empleos se conviertan en oportunidades de negocio. Igualmente será importante la formación, ya que muchos de ellos siempre han sido parte del mercado laboral y desconocen como interactuar desde el mundo empresarial. Pero la diferencia es que antes trabajaban para otros; ahora es lo propio y por tanto, el incentivo a mejorar es sustancial a la actividad. Esto es particularmente significativo en los territorios donde las oportunidades son menores: el campo, la zona rural, o los territorios no centrales. Ahí es donde es fundamental empezar a desarrollar el potencial emprendedor de las personas. La innovación unida al emprendimiento, puede generar cambios significativos en el entorno donde se da. Recordemos ademas que la innovación no supone siempre altos costos y gran complejidad. Innovaciones relativamente simples pueden generar cambios significativos en los territorios.