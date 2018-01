Compromiso con los clientes: Este es el equivalente del patriotismo, el deseo de hacer las cosas bien, la pasión con la que se dirige a la gente. No tiene que ser un excelente orador, pero –al menos algo de su mensaje- si debe ser capaz de tocar las fibras de los consumidores / ciudadanos. Esto es sumamente importante y peligroso a la vez. La gente quiere escuchar algo, y hay algunos que saben leer esas señales y decir lo que la gente quiere escuchar. La “pomada canaria” que resolverá todos los problemas. El producto mágico (como uno que se vende por catálogo). O como decía un amigo, “es que trae a Harry Potter de ministro (pura magia)”. En ese sentido, el ciudadano debe ser muy consciente de los mensajes: el que solo dice lo que quieres escuchar, no es de fiar. El que solo dice que todo está mal y que “hay que hacer esto”, “hay que cambiar lo otro y “hay que…”, no tiene propuesta, solo diagnóstico. Busque el balance; quien combine diagnóstico y propuesta (pero realista), y que además le genere algún tipo de sentimiento favorable (muchas veces nuestra intuición no se equivoca). Para ello es importante que el producto / candidato, hable del futuro (no solo de administrar el presente). Y que usted se sienta parte de ese futuro.