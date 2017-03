Innovación, ¿Cuáles son las posiciones correctas?

Probablemente muchos al leer el titulo no tienen claridad respecto del artículo. ¿Cuáles son las causas que usted defiende? ¿En qué momentos es importante discutir y en cuales es mejor “dejar pasar”? ¿Qué es lo que realmente lo motiva y que tanto está dispuesto a hacer para lograr –por ejemplo- que un tema se convierta en el centro del debate y se deje de lado lo superfluo que a veces se vuelve (o parece ser) lo importante? Aunque mucho de lo anterior puede sonar a cultura corporativa, es también parte de los procesos de innovación en las empresas.

Es muy frecuente en las organizaciones la necesidad de hacer las cosas “al estilo de” para no generar problemas, aunque esas formas no sean las más eficientes, adecuadas, e incluso útiles. Pero como es la forma de hacer institucional, debemos seguirla. Es decir, seguimos las practicas sin saber si son buenas o no. Quizás en un principio lo fueron, pero luego de muchos años y cambios quizás sea momento de cambiar. La pregunta es, ¿quién es el primero que se atreve a cuestionarla?

Otro tema clave tiene que ver con los tiempos. Aunque en la mayoría de las organizaciones “todo urge” lo cierto es que cada cosa toma su tiempo, y muchas veces es muy largo. Suena tan contradictorio como real.

El tercer asunto son las personas. A veces es válido cuestionar: pero solo si eres “x” persona, o si te encuentras en el llamado “circulo de poder”. Existe un pequeño y selecto grupo de los que "si pueden" hacer cambios, per por lo general son tenues, sus cuestionamientos son casi de forma. Un poco en el estilo de; "hagamos un pequeño cambio para no cambiar nada".

Innovar es una tarea a veces ingrata. Muchas veces los mejores esfuerzos chocan contra una cultura estática, prácticas arraigadas, tiempos disonantes y al final, un círculo de poder acostumbrado a hacer las cosas a su modo.

Esa es la razón por la cual siempre escuchamos que innovar pasa por cambiar la cultura de la organización. Es cierto. No vale la pena contratar a gente talentosa para hacer lo que quiere el jefe; lo importante es aprovechar su talento para abrir nuevos horizontes, encontrar nuevas y mejores formas de resolver los problemas y aprovechar mejor las oportunidades.

Entonces, ¿por dónde empezar? Esa es probablemente la pregunta más difícil. Porque aunque el diagnóstico puede ser claro, las manifestaciones son distintas. Sobre todo porque todos buscan milagros, es decir, soluciones de corto plazo a problemas estructurales. Por ello es importante siempre trabajar en dos ejes; la estructura y los logros. Esto implica, desarrollar acciones orientadas a modificar la estructura, pero al mismo tiempo (y de manera interconectada), lograr resultados de corto plazo que animen a la estructura al cambio. Pero no muy de corto plazo, porque si no creen que es posible hacer milagros día por medio.

Empecemos por definir “espacios de interacción y aprendizaje”, es decir, momentos de la organización donde todas las personas puede hablar “libremente” de los problemas que los agobian. ¿Cómo mejorar la atención en una oficina? Intentar resolver un problema antes de decir, no se puede.

Me decían hace unos días que mucho depende de a quien tenga al frente. Si es alguien que quiere ayudar, hará un esfuerzo extra, pero si no, “no se puede”, siguiente. Las cosas no deben ser así. Y eso empieza por cuestionar las formas tradicionales de hacer.

Parece claro que no es fácil; requiere tiempo, paciencia, y un ánimo inquebrantable. Rocky es un buen ejemplo: recibe golpizas pero siempre se levanta otra vez. Probablemente muchos dirán, y bueno, ¿ya lei el artículo; cómo llego a la innovación? Empiece por cambiar usted, ayude a cambiar su entorno y en ese momento, la innovación empezó.