El fracaso de las políticas: ver en una pyme una gran empresa con limitaciones

Esta es probablemente la visión más frecuente –y también más equivocada- de una empresa. Acaso no hemos escuchado muchas veces que para entender el mercadeo de una pyme hay que tomar el clásico libro de Philip Kotler y quitarle varios capítulos?

A las pymes debemos entenderlas desde ellas mismas y su contexto, no desde sus (o nuestras) aspiraciones. Aunque parezca paradójico, no debería ser un objetivo de la pyme convertirse en una gran empresa o vender más; pero si desarrollar productos / servicios de calidad, generar una vinculación casi personal con sus clientes / proveedores / equipo de trabajo. La consecuencia de ello seguramente será su expansión hacia una gran empresa. No confundamos meta con recompensa.

De otro lado, la otra vez escuchaba a un académico decir; ¿cuantos “accionistas” tiene una pyme? ¿Cuánto invierte en “innovación (disruptiva)”? La mejor forma de alejar a las pymes de la formación, el aprendizaje y la innovación es justamente esa; tratarla como una empresa que no es o como si ya todo lo supiera.

Regresemos a las bases de las pymes; su propietario (y sus características), el negocio y sus acciones, su equipo de trabajo, sus clientes. Las políticas públicas así como las acciones de nivel micro deben fundamentarse en la persona, la empresa y su entorno. ¿Cómo puede generarse innovación si no existe en la empresa una cultura de escuchar a los clientes, al equipo de trabajo? ¿Cómo puede trabajarse colaborativamente si no se promueve el desarrollo del trabajo en equipo? ¿Cómo se promueve el desarrollo de la empresa si no hay delegación de actividades?

Una pyme no es una gran empresa con limitaciones, el desarrollo empresarial es un proceso en el que se debe trabajar con el empresario y el equipo de trabajo; donde se deben mejorar conocimientos, pero sobre todo desarrollar competencias y habilidades. Pensar en darles únicamente conocimientos técnicos a las empresas es un error. Debemos empezar por trabajar con el empresario a desarrollar las habilidades directivas y de comunicación indispensables para garantizar buenas relaciones con clientes (internos y externos), así como fortalecer los elementos de ética de negocios. No solo necesitamos empresarios grandes, sino grandes empresarios, con sensibilidad social, conocedores y empoderados de los problemas de sus territorios, comprometidos con sus equipos y clientes. Una pyme no es una gran empresa con limitaciones, sino un conjunto de personas que buscan mejorar su calidad de vida y la de las personas que tocan con sus productos.