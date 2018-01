Evalúese usted mismo: un factor fundamental que puede influir en su nivel de éxito con los propósitos de año nuevo es la evaluación, lo que no se mide no se controla. Establezca un plazo por ejemplo mensual o trimestral donde se siente a revisar qué de lo propuesto logró y si no fue así qué le faltó para lograrlo, esto le puede permitir también tener un plan B o una nueva estrategia si necesita modificar su meta.