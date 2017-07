¡Mejore su relación con la comida y ayude a su peso!

Si nos detenemos a observar un plato de pasta, posiblemente cada uno lo perciba como algo diferente. Algunos lo podrán ver como la comida que lo va a satisfacer porque tienen hambre, otros estarán emocionados por ser su comida preferida, otros lo verán como la fuente de energía para el evento deportivo que se aproxima y otros como calorías y carbohidrato que consideran los va a hacer engordar.

El ejemplo anterior habla de cómo todos nos relacionamos con la comida de una manera diferente. Y una parte básica de lo que nos gusta trabajar con nuestros pacientes en el Centro de Nutrición es que de la mano con sus metas de salud, caminen hacia el desarrollo de una relación saludable con los alimentos que les permita disfrutar de la comida así como mantener sus metas de peso.

¿Una relación con los alimentos? ¿Qué significa esto? Bueno muchos saben identificar esta relación cuando sienten que la comida es su mejor amigo pero al mismo tiempo su peor enemigo, eso no es una buena relación; o por ejemplo cuando nos tenemos prohibido algún alimento y el comerlo aunque sea de manera ocasional nos genera gran culpabilidad. Si nos ponemos a ver, le hemos dado a la comida el permiso de dirigir nuestras emociones y condenarnos a si somos “culpables” o “inocentes”. ¡Esto no debería ser así!

En el Instituto de la Psicología de la Alimentación en EEUU, mencionan de como los pensamientos que tenemos hacia los alimentos pueden influir en el metabolismo de los mismos. Por ejemplo se hipotetiza que los pensamientos de culpabilidad hacia la comida son reconocidos a nivel cerebral como estresores que pueden afectar la digestión y aumentar hormonas como el cortisol que se encargan de un mayor almacenamiento de grasa. Así que será que ¿aquellos que se relacionan mejor con la comida, digieren y metabolizan mejor los alimentos que aquellos que pasan angustiados todo el día por lo que comen? ¿Será que parte de los problemas de peso no tienen que ver solo con qué se come sino con cómo se piensa de ello?

Aunque de esta relación pensamientos-metabolismo aún faltan estudios, sí se tiene claro que en muchos casos, para un manejo del peso exitoso se necesita el acompañamiento de un profesional en psicología. Ellos se encargan de brindar herramientas para el manejo de la ansiedad, creencias irracionales, autoimagen y muchos aspectos psicológicos más que influyen en la pérdida y mantenimiento de peso. ¡Soy testigo del avance y el éxito de muchos de mis pacientes cuando se involucran en un proceso integral!

Hay muchas personas que aún hoy logran relacionarse de manera adecuada con la comida. Al observarlos, se logra identificar en ellos algunas características que podemos mencionar:

1. Escuchan las señales de su cuerpo y las obedecen: Comen cuando tienen hambre, se detienen cuando están satisfechos (no llenos ni a reventar). 2. Comen de todo: no se prohíben alimentos, se permiten de todo con moderación. 3. Cuando se dan un gusto, ¡no hay culpa! Lo disfrutan. 4. Las emociones no dirigen su alimentación. 5. Cuánto coman no los hace sentirse mejor o peor. 6. Mantienen su vida social, no se aíslan de la misma para evitar ciertos alimentos.

¿Se identifica en algo con lo anterior o todo lo contario? Si no, no se preocupe, trabaje en ello, busque ayuda y crea que sí se puede.

En este blog me centré en hablar de la relación con la comida pero que hay de ¿cómo nos relacionamos con el ejercicio o con el peso? Todo esto influirá también en el proceso de mantener su salud a largo plazo y es importante evaluarnos en ello también.

Reflexione, si su relación con la comida está afectando su calidad de vida es importante que busque ayuda a nivel psicológico y nutricional. Recuerde para más información de este y otros temas visitar nuestra página web www.centrodenutricion.co.cr o nuestro Facebook.

Referencias

