¿Hacia a dónde va el mundo en materia de Nutrición y Alimentación en el 2017?

En el mercado actual manejamos un sinfín de alimentos en nuestros supermercados, es por ello que la Fundación del Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC, por sus siglas en inglés) realizó a inicios de año un estudio con las principales tendencias en cuanto al consumo de alimentos; acá les dejamos una breve explicación de los principales resultados:

1. Alimentos funcionales

Los consumidores promedio tienen una meta clara y es encontrar aquellos productos que cuenten con un beneficio adicional para la salud, y no solamente los que proporcionan una nutrición básica. El estudio realizado por el IFIC determinó que los consumidores se inclinan principalmente por alimentos que:

Promuevan el control o pérdida de peso.

Aumenten la energía.

Incentiven el envejecimiento saludable.

Mejoren la salud digestiva.

Estas características están ligadas a las principales problemáticas de salud mundiales: Un incremento de enfermedades crónicas en la población como obesidad y sobrepeso; disminución en la calidad de vida y longevidad producto de la contaminación, alimentación con altos índices de pesticidas y agroquímicos; todo esto asociado a mala alimentación y sedentarismo, son factores claves para que cada día más personas se sienten abrumadas y faltas de energía.

Los dos alimentos funcionales más buscados por medio de la web y artículos científicos son el:

Kéfir: El kéfir es una bebida fermentada hecha tradicionalmente usando leche de vaca o cabra. Se hace al agregar los granos de kéfir a la leche con el fin de que estos fermenten los azúcares y pueda ser utilizados por personas intolerantes a la lactosa. Brinda otros beneficios direccionados a: tratar diversos problemas digestivos, mejorar la salud ósea y combatir infecciones bacterianas.

Cúrcuma: Es una especie utilizada hace muchos años atrás, sin embargo es hasta hace poco que dio un giro importante en la captación del interés de la población, debido a sus propiedades de retrasar el envejecimiento, protección cardiovascular, mejorar la salud hepática, aliviar los dolores de la artritis, mejorar la digestión, entre otros.

2. Definición de un alimento “Saludable” y “Sostenible”

La población mundial tiene dentro de sus temas de mayor interés la lectura y el escudriñar la composición de un alimento. La fundación IFIC garantiza que el consumidor está centrado más en lo que no contiene un alimento que en lo que si posee. Por ejemplo, el habitante promedio busca alimentos que NO contengan: grasa, azúcar, compuestos transgénicos, colesterol, entre otros; en lugar de alimentos que posean ingredientes que beneficien nuestra salud como: la fibra, vitaminas, omega 3, etc.

Por otro lado, debido al gran impacto del cambio climático que enfrenta el mundo en la actualidad, tres cuartas partes de los consumidores consideran indispensable que un alimento se produzca de manera sostenible, no obstante el costo de los mismos se eleva a partir de los cambios en tecnología y producción necesarios para solventar la reducción de desechos y emisiones, por lo que solo un 38% de los consumidores estableció que está dispuesto a asumir este incremento en pro del ambiente.

Las personas se sienten más seguras realizando las compras en persona en los supermercados, ya que esto le permite revisar las etiquetas nutricionales, solo un 12% prefiere las compras en línea ya que no se da este beneficio de revisión y comparación de alimentos.

3. La búsqueda de App-iness

El número de descargas de aplicaciones para celulares ha sido duplicado en los últimos tres años, teniendo una estimación para el 2020 de 6,2 mil millones de descargas. El 36% de los consumidores reportaron el uso de una aplicación o de otros medios para realizar un seguimiento de la salubridad de sus alimentos y bebidas teniendo un panorama actualizado de su ingesta diaria, esto les permite planificar todas sus comidas.

Nos encontramos en búsqueda de un app “que nos brinde felicidad” que llene los vacíos de conocimiento, nuestras dudas de alimentación. Pero esta búsqueda es inalcanzable, ya que nunca una app nos va a poder brindar una ayuda completa de acuerdo a nuestras necesidades específicas.

A raíz de estos resultados le dejamos una serie de recomendaciones importantes:

Concéntrese en las etiquetas nutricionales: Más que ver si un producto no contiene azúcar o grasas, debemos centrarnos en la verdadera comprensión de las etiquetas nutricionales, revisar los beneficios de cada ingrediente, el orden de sus ingredientes y cuanto esto aportan a la composición total del alimento.

Más que ver si un producto no contiene azúcar o grasas, debemos centrarnos en la verdadera comprensión de las etiquetas nutricionales, revisar los beneficios de cada ingrediente, el orden de sus ingredientes y cuanto esto aportan a la composición total del alimento. Busque fuentes confiables para sus dudas nutricionales : Contamos actualmente con una generación centrada en la búsqueda de información en internet, recomendaciones de amigos y “bloggers” de alimentación y nutrición; no obstante la fuente más confiable son los profesionales de salud con una trayectoria importante quienes le puedan brindar información más actualizada y segura.

: Contamos actualmente con una generación centrada en la búsqueda de información en internet, recomendaciones de amigos y “bloggers” de alimentación y nutrición; no obstante la fuente más confiable son los profesionales de salud con una trayectoria importante quienes le puedan brindar información más actualizada y segura. Descargue aplicaciones que cuenten con un respaldo profesional : Tal como se evidencio en el estudio 36% de la población declara la utilización de “apps” para guiarse con sus planes de alimentación. ¡Esto no está mal!, el problema se da cuando estas aplicaciones son la única fuente para las decisiones de que comer y que no, o bien cuando no hay un respaldo profesional.

: Tal como se evidencio en el estudio 36% de la población declara la utilización de “apps” para guiarse con sus planes de alimentación. ¡Esto no está mal!, el problema se da cuando estas aplicaciones son la única fuente para las decisiones de que comer y que no, o bien cuando no hay un respaldo profesional. No busque una dieta, busque una manera saludable de vivir : Usualmente nos centramos en dietas que nos hagan perder de peso en corto plazo, sin embargo esto no es la solución, ya que ocasiona importantes rebotes e incrementos de peso a mediano plazo. Consuma de todos los alimentos pero hágalo con medida, de la mano de un profesional y así eliminará el peso no deseado permanentemente.

: Usualmente nos centramos en dietas que nos hagan perder de peso en corto plazo, sin embargo esto no es la solución, ya que ocasiona importantes rebotes e incrementos de peso a mediano plazo. Consuma de todos los alimentos pero hágalo con medida, de la mano de un profesional y así eliminará el peso no deseado permanentemente. No solo se centre en que NO tiene el producto, sino también que le aporta el alimento: Los términos principales que los consumidores buscan en los empaques son: “sin pesticidas”, “sin antibióticos” “sin hormonas” “sin conservantes o aditivos”, lo cual no necesariamente es correcto ya que muchos de estos pueden ser beneficiosos. No obstante busque también en las empaques de alimentos opciones como: “natural” y/o “integral”.

