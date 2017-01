Tres pasos para iniciar el año

Cada persona tiene sus propios rituales para cerrar un ciclo e iniciar otro. Hoy, voy a compartir un metodología sencilla de la coach Marie Forleo, que usted puede incluir en este inicio de año.

Consiste en dedicar una hora a pensar en contestarse honestamente 3 preguntas.

1. ¿CUÁLES FUERON MIS PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO PASADO?

¿Qué lugares visité? A mí que me encanta viajar, no solo por el mero gusto de hacerlo, sino por la experiencia de conectar con gente querida, me parece importante hacerme esta pregunta anualmente.

Económicamente, ¿qué logros tuve en cuando a mi manejo financiero? Puede ser algo tan simple como que disminuí o eliminé mis deudas en tarjetas de crédito, inicié un fondo para el retiro, o si en general, me siento en mejor control de mis finanzas personales.

¿Qué personas conocí o re-encontré? Este año me siento muy bendecida por la gente con quien he compartido mi vida y que además, son generosos de darme su tiempo. Es importante detenerse a pensar en quiénes son esas personas y qué significaron para nosotros.

¿Qué logros tuve en mi trabajo, carrera, empresa? Para quienes tenemos dentro de nuestras prioridades nuestra carrera, el tema de mi relación con el trabajo o la evolución de mi negocio resulta de suma importancia. Hay que dedicarle tiempo entonces y evaluar qué lugar ocupa respecto a otras dimensiones de mi vida.

En términos de familia y salud, ¿qué construí? ¿Cuáles son las mejores memorias? Mucho de lo que hacemos, lo hacemos con la granmotivación que nos traen nuestros seres queridos en la construcción de memorias cotidianas y especiales. De hecho, la investigación señala que la mayoría de las personas al final de sus vidas dedican sus últimos pensamientos a pensar en este tema.

2. ¿QUÉ LECCIONES APRENDI A TRAVES DE MIS ERRORES EN EL 2016 QUE ME HACEN SER MEJOR PERSONA EN EL 2017?

Luego, antes de pasar la página a otro año o etapa, es importante meditar unos minutos en lo que no salió tan bien, cuál puede haber sido mi responsabilidad y cuál es la lección aprendida. No es fácil, no es siempre placentero, pero es bien importante para no repetir los mismos patrones o errores.

En relación con mis hijos, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, conmigo misma, ¿qué pude haber hecho mejor?

En relación con el balance de vida, ¿qué debería soltar? ¿de qué debería apropiarme?.

En relación con el cuido de mi salud, ¿qué pequeñas modificaciones debería ir haciendo a mi dieta, con respecto al ejercicio, al sueño, etc.?

3. ¿DE QUE ME TENGO QUE DESHACER PARA SER MAS FELIZ EN EL 2017?

A veces el perfeccionismo, el miedo al fracaso, la necesidad de control, la dificultad para estar presentes son patrones de pensamiento o comportamiento que nos sabotean. Pero la verdad es que cada persona tiene factores que la limitan de acuerdo a su historia, familia, estilo de crianza, etc. Es importante identificar la historia limitante propia ¿cuál es la suya?

Pudiera ser que ser más conscientes de vivir el presente, buscar momentos para sonreír y conectar, así como fomentar una visión optimista de la vida nos ayuden a contrarrestar nuestras factores limitantes.

¿Qué tipo de enojos, rencores, o sentimientos negativos nos atrasan?

Quién serías si dejaras de lado esa historia?

“No es sino hasta que lo dejas ir, que te das cuenta que era tan pesado”.

Marie Forleo