¿Mejora o sabotea la tecnología su calidad de vida?

Yo creo que la tecnología puede ser un instrumento muy útil, cuando es usada de forma inteligente, pero también puede ser algo muy perjudicial. La tecnología puede ser una fuente de interrupciones constantes cuando tenemos una tarea entre manos que requiere nuestra concentración.

Si no aprendemos a poner límites al uso de la tecnología, podemos enfermarnos o accidentarnos. Por el uso indiscriminado de la tecnología, estamos durmiendo menos, estamos ejercitándonos menos, estamos haciendo más multitasking (aún detrás del volante en una auto-pista mientras manejamos a alta velocidad).

Últimamente he recibido más correos y mensajes de texto por error, probablemente porque quien lo envió, estaba haciendo al menos 2 cosas a la vez.

Por el giro de mi negocio, por la edad de mis hijos y por mis intereses y aficiones tengo que estar conectada a las redes (linkedin), whatsapp, facebook, etc. y además, leo noticias y busco recursos en la web diariamente. No es que no me cueste en ocasiones no mirar a mi celular, (sobre todo cuando sé que mis hijos están trasladándose de un lugar a otro) pero trato de tener cada vez más auto-control.

¿Qué hago para tratar de lograr todo lo que me propongo?

Soy madre de dos adolescentes soy una mujer emprendedora, trabajo fuera del hogar, adicionalmente, me gusta estudiar de forma permanente, tengo mis hobbies: me encanta viajar, ver películas, leer, caminar, dormir, comer rico y sobre todo, me gusta tener tiempo de calidad para mis seres queridos, amigos, familia (la que vive cerca y la que vive lejos) y la mayor cantidad de tiempo cuando no trabajo, se lo dedico a mis hijos y a mi pareja.

Me preocupo por cuidar mi salud física y mental, así como la de mi familia. Me gusta mi casa bonita, ordenada y limpia, y me preocupo mucho porque mis hijos vayan convirtiéndose en personas de bien, quiero que tengan la oportunidad de explorar y descubrir quiénes son como personas y qué y dónde pueden sentirse más realizados, felices y contentos.

Mi mayor aspiración, es dejar este mundo mejor que como lo encontré y creo que como a todo ser humano, me gustaría tener una larga vida, pero con calidad.

Algunos, se pueden identificar con mi vida, y quienes no, creo igual se pueden imaginar, luego de leerme, que no tengo tiempo para desperdiciar.

Estos son algunos de mis secretos para lograr todo (y no morir en el intento):

Para mi, dormir esa una prioridad. No es negociable con nada ni con nadie. Yo apago la tecnología con frecuencia al menos una media hora antes de irme a acostar y apago todo para que durante la noche nada me quite el sueño. Hay límites para el uso de tecnología cuando manejo, cuando como y espero que las personas con las que comparto mis alimentos, hagan lo mismo. Me esfuerzo en no hacer multitasking. Respeto periodos de tiempo durante el día para trabajar en ininterrumpidamente, en temas que merecen mi concentración. Escribir, tener una conversación importante, pensar, etc. Mi cuidado personal no es un lujo, es una necesidad. El tiempo para comer, dormir, no es negociable. El ejercicio, sé que debe mejorar, pero semanalmente me ejercito y es un no negociable, también. Tengo claras mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y periódicamente las leo y las mido, esto me da sentido de urgencia, balance en cuanto a metas y a la vez, me hace estar mucho más consciente de mi norte y mis prioridades.

Cada uno tiene su forma diferente de vivir, de organizarse y de lidiar con las demandas diarias. ¿Cuál otro tip o sugerencia tiene usted?