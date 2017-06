¿Con temor de mirarse en el espejo?

Cuando se trata de dos de los más grandes temas de nuestra vida, salud y finanzas, muchos, no queremos mirarnos en el espejo.

No nos miramos en el espejo porque tememos lo que encontraremos: su cuenta en el banco o su salud general, tal vez no se vean tan bien. Tal vez usted crea que no puede soportar mirar, usted sienta que va a verse bien feo(a) comparado con otros, entonces, para qué mirar…

Pero, debo decirle que, si usted realmente quiere tener una discusión sobre temas relevantes para tener una vida exitosa, debe empezar por abordar su salud y sus finanzas.

¿Qué significa vivir una vida exitosa? Éxito es un término relativo e individual, pero para muchos es vivir con la sensación de sentirse fuerte y saludable, con bajo estrés no productivo (o perjudicial), con mucha pasión por la vida y lo que se hace, con sensación de seguridad o estabilidad relativa, con cercanía física y emocional a las personas que se aman.

No tengo idea que estará en su lista de pendientes, pero le aseguro que puede ser una combinación de tareas: de trabajo (deadlines), domésticas, financieras o algo como irse a tomar un café o un vino con un amigo el viernes. Estos asuntos pendientes, hacen que posterguemos o ignoremos dos temas importantes, nuestro cuerpo y nuestra salud financiera.

¿No es la salud y la seguridad económica las dos metas más importantes para todos? Sin embargo, muchos evadimos a toda costa mirarnos en el espejo con respecto a estos dos temas.

La gente quiere vivir una larga vida y saludable con la seguridad económica suficiente para hacer las cosas que se desean. Usted quiere un cuerpo sano y su familia segura, sin embargo, con frecuencia, les tememos y no nos ocupamos de estos temas.

¿Cómo le gustaría envejecer? ¿Le gustaría hacer caminatas, jugar tenis y golf, nadar, reinventarse profesionalmente, o le gustaría quedarse sentado en un sofá viendo tele? Muy poca gente en realidad planea, ¿sabía usted que como humanidad estamos viviendo mucho más y de acuerdo a las estadísticas 90% de la gente no piensa acerca de su longevidad financiera en una vida prolongada?

Eso da miedo, porque el futuro, sin previsión no pinta bien para nadie en lo individual ni para todos como humanidad.

¿Sabía usted que hoy 84% de lo que se gasta en cuidados de salud se va sobre todo en cuidar personas con enfermedades crónicas?

¿Cuándo fue la última vez que hizo su chequeo anual? Luego del chequeo, ¿cuáles fueron los cambios en su estilo de vida?

¿Cada cuánto revisa sus finanzas? ¿Cuál es su plan financiero a corto, mediano y largo plazo? Se supone que así como debemos hacer exámenes físicos anuales, deberíamos hacer una revisión anual de nuestro panorama financiero.

Y, aunque todos pensemos que la solución a nuestros problemas financieros, es un mayor salario, no siempre es así. Lo que está demostrado según la investigación es que, a mayor salario, mayor gasto.

Se supone que, de sus ingresos totales, usted debería estar ahorrando un 15%.

Ingreso familiar – 15% de ahorro – 75% gastos para vivir – 10% puede ahorrarse o gastarse = Construcción de seguridad financiera.

La idea es que conforme nos acercamos a la edad de retiro, nuestra deuda total se acerque a cero.

De acuerdo a Fidelity Investments, su colchón para el retiro debería ser así:

Cuando tiene 30 años: aproximadamente el ahorro de un año de ingresos.

Cuando tiene 40 años: aproximadamente tres veces su ingreso anual.

Cuando tiene 50 años: aproximadamente seis veces su ingreso anual….

Y así sucesivamente…

Encontré un libro interesante este fin de semana que combina ambos temas, salud y salud financiera para quien le interesen estos temas el título es Age Proof: Living Longer Without running out of Money or breaking a Hip, probablemente conforme veamos mayor longevidad en la población mundial, veremos cada vez más este tipo de literatura.

Mientras tanto yo le pregunto a usted independientemente de su edad, ¿qué hace para construir desde hoy una vejez más plena?