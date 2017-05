¿Es la soledad inherente al liderazgo?

“El momento de máxima soledad en la vida de una persona, es cuando observa que el mundo que conocía se desmorona y lo único que puede hacer es fijar la mirada en ese mundo que está a punto de desaparecer”.

—F. Scott Fitzgerald -.

Los líderes pasan sus días rodeados de gente, sin embargo, a muchos les embarga una sensación de soledad.

Cuando alguien se siente responsable por la dirección y destino de una organización y, a la vez, por la sobrevivencia de sus empleados (y sus familias), los dilemas que conlleva esa responsabilidad pueden generar un cierto aislamiento real y una sensación de soledad.

Los líderes que están en la cima, quienes toman decisiones que impactan la vida de muchos, pocas veces anticipan que, con una posición importante, vendrá también una sensación de soledad y aislamiento.

¿Qué puede hacer al respecto el líder?

- El líder es responsable por mucho y por muchos, pero primero es responsable por él mismo. Él o ella, debe monitorear su salud física y mental periódicamente. En caso de que su salud esté flaqueando por más de dos semanas (insomnio, desórdenes de alimentación, irritabilidad, etc.) debe buscar ayuda profesional.

- El líder debe ser consciente de sí mismo y de su estado emocional, de cómo éste impacta su desempeño, su capacidad de tomar decisiones, así como de su comunicación. Una buena forma de obtener información de su manejo emocional, es contratar una evaluación profesional. Es difícil que alguien en la cima reciba retroalimentación de forma voluntaria de sus subalternos.

- El líder puede buscar desarrollar redes con otros líderes que enfrentan dilemas similares (preferiblemente en otra industria y espacio) para ofrecerse mutuo apoyo.

- El líder debe aprender a integrar formas de enfrentar el estrés en la vida: espacios de ejercicio, familia, reflexión, lectura, etc. como espacios no negociables para mantener la serenidad y la cordura. Si Obama durante su mandato cenaba con sus hijas y su esposa, hacía ejercicio y leía literatura diariamente, es poco probable que otros líderes que manejan retos de inferior magnitud, no lo intenten.

- Si el líder tiene dificultades para confiar en otros líderes por temas de confidencialidad o reputación, debe buscar ayuda profesional para ganar apoyo, acompañamiento y guía. No es fácil encontrar ese acompañamiento, pero sí existe y es un recurso que puede hacer una gran diferencia en una transición a un nuevo puesto o dar estabilidad en el mismo.

Nadie puede dar lo que no tiene, y es responsabilidad del líder cuidar sus recursos personales.

¿Qué tan responsable es con usted mismo?