Por mi trabajo y por mi rol de madre, debo estar bastante conectada, y no me malentiendan, tener formas de conectar con mis hijos cuando están lejos, es un muy buen recurso que me da paz. También, en ocasiones, sé que tengo un cliente que está pasando por una situación crítica y donde hay para él mucho en juego en poco tiempo, por lo que no puedo nada más desconectarme del celular. Y, al ser emprendedora, tener formas de estar conectada y de trabajar, mientras atiendo alguna diligencia personal o familiar, es una gran ventaja de vivir en esta época.