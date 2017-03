Historia de un Sueño Hecho Realidad

Imagine que tiene que trabajar horas extras para un nuevo proyecto que es totalmente voluntario, además el proyecto implicará que usted tendrá que trabajar a altas horas de la noche por casi un año para salir adelante con todo, el proyecto implicará que trabaje sábados y domingos, así que sacrificará tiempo de familia, descanso y que además no se le pagará por esto.

Imagine que quien está a cargo son dos personas que usted no conoce, muy jóvenes, mujeres, exigentes, que le exigirán hasta el cansancio, le criticarán, le harán crecer, pero le dirán sus áreas de mejora para poder seguir en el proyecto.

Imagine que el lugar de trabajo le queda lejos de donde vive, hay presas (sucede el tema de la platina) y demás. Además, usted no tiene carro, tiene que persuadir a otros que lo lleven porque usted no maneja y todavía no está en edad de viajar solo en transporte público.

Para que el proyecto sea exitoso, usted debe trabajar en coordinación con un equipo numeroso, depende de todos que salga bien. Si una persona falla, afecta el trabajo del resto. No hay forma de tener éxito sino están todos presentes, comprometidos y trabajando al máximo.

Imagine que éxito es ir fines de semana, jornadas de 8 horas, por varios meses. Que éxito es lograr que el proyecto logre atención de los medios para lograr reconocimiento externo más allá de sus seres queridos, usted necesita que su producto lo compren otros y que haya una utilidad, el proyecto debe hacerse en un año y debe haber una utilidad financiera. Es decir, el producto que usted haga debe ser de calidad.

Imagine que, cuando inicia, lo que tiene es una idea, un socio, lo que tiene es el lugar a donde trabajarán, nada más. Además, tiene un trabajo muy demandante de lunes a viernes.

En este mes que se celebra el dia internacional de la mujer, tenemos a dos mujeres líderes de 16 y 17 años que lideraron precisamente lo que describo arriba. Una es Marifé Quesada, y la otra es Isabella Condo.

Ambas estudiantes del colegio Lincoln, de onceavo, ambas llevan el programa de bachillerato internacional que es académicamente muy exigente, ambas persistentes, entregadas, testarudas, ingenuas.

Soñaron y trabajaron incansablemente por un año. Su pasión ha sido, es y estoy segura que seguirá siendo contagiosa. Como dúo observarlas a la distancia causa gracia, porque son muy parecidas al tener este mismo gusto por las artes pero a la vez, son muy diferentes, yo diría como mágicamente complementarias.

¿Que hicieron?

Marifé e Isabella han fundado su propia compañía productora intercolegial: Crescendo Producciones.

Su primer proyecto es el musical Los Miserables. El Musical Los Miserables está basado en la novela de Víctor Hugo y es considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos.

Los Miserables es uno de los musicales más complejos de montar y presentar. Habitualmente, en una presentación, participan un mínimo de 101 personas.

En el proyecto de estas dos muchachas, ellas lograron reclutar a estudiantes de 20 colegios distintos. No hubo adultos involucrados ni en la iniciativa, ni en el liderazgo, ni en el proceso.

Marifé e Isabella tienen casi un año trabajando en el proyecto. Y una vez que lo arrancaron se han apoyado en hombros de pequeños gigantes: Fabián Soto, Andrés Zamora, Manuela Cornick, Diego Cascante y Fabiana Heredia entre otros.

Marifé como Directora (gerente general dentro del escenario) Se ha metido en cada personaje y ha coacheado a cada uno de los actores. Ha asistido a Manhattan School of Music y a Carnegie Mellon, ha compartido su experiencia y conocimiento con el elenco.

Marifé dice que Isabella posee un cerebro lógico, organizado, privilegiado. Isabella, la Productora, es, para quienes no estamos familiarizados, la gerente general fuera de escena.

Isabella, fue la encargada de obtener, administrar y liderar todo lo que tenga que ver con los recursos financieros (el presupuesto es de 20,000 dólares), los recursos especie y muchas decisiones respecto a recursos humanos.

Ambas como parte de su rol tuvo que compenetrarse con situaciones personales de todos los miembros del elenco para encontrar las mejores soluciones posibles.

La meta era trabajar juntas y hacerlo tan bien para generar una utilidad y donarla al fondo de becas de su colegio.

¿Cuál es la relevancia de lo que hicieron?

Le preguntaba a Marifé, la Directora Artística (no solo es gerente general sino que actúa y canta), quien tiene un rol en el musical (Eponine), qué siente cuando actúa: me dijo que siente que pertenece al escenario, se siente feliz, se siente presente, que ella sueña poderse dedicar a esto.

Esto que ella siente, no es una trivialidad, sino más bien un descubrimiento clave y esencial. Hay personas que pasan su vida buscándolo o no lo encuentran o no son lo suficientemente valientes para declararlo. O, simplemente se conforman sin encontrarlo ni buscarlo más, por distintas razones.

Uno de los chicos actores, le escribió a Isabella: “has sido alguien admirable que ha marcado mi vida, gracias a vos, he aprendido a creer en mí cuando yo mismo no creía. Además de ser una excelente soprano y actriz (Isabella Condo es Cosette), sós una excelente persona llena de amor, confío en ti y te admiro. Sós muy profesional con tan solo 17 años… eres una gran líder”.

Quiero detenerme aquí unos momentos. Ellas lograron encontrar algo que las hace sentirse plenas y realizadas; crearon un espacio para que otros sientan lo mismo, necesitaban recursos y los obtuvieron, buscaron a otros, que no eran sus amigos para participar en el proyecto, ahora se sienten familia. Ellos pasaron por un proceso de selección profesional rigurosa, y por casi un año, lograron que no fuera un impulso sino un compromiso sostenido en el tiempo.

Hay empresas y gerentes que tienen profesionales reclutando gente, quebrándose la cabeza para entender cómo motivarlos, y aún bajo salario para que se mantengan en su trabajos y lo hagan bien.

En el proceso, dieron entrevistas a Amelia Rueda, Canal 7, La Nación, entre otros medios. Las funciones estuvieron totalmente vendidas y si, lograron su meta de hacer una donación que será de varios miles de dólares – de acuerdo a Sandra Mora, funcionaria del colegio Lincoln quien conversó conmigo y ha sido el enlace principal entre las estudiantes y el colegio.

Las generaciones mayores tendemos a ver a los jóvenes adolescentes, perdidos en una mar de distracciones digitales triviales; Isa y Marifé, así como todos sus compañeros en esta aventura, demuestran que los jóvenes pueden sorprendernos positivamente cuando ponen su talento en función de una meta que les apasiona.

Les Mis se presentó en el Auditorio del Colegio Lincoln del 23 al 26 de Marzo. A petición del público, habrá una presentación en el Auditorio Nacional el 21 de Abril.