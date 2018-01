c. De acuerdo a Tal Ben Shahar, psicólogo quien enseñaba en Harvard sobre el tema de la felicidad, el tercer componente es aceptar que no sabemos ni entendemos todo, darse permiso para ser humano. Que si me equivoco y caigo, me levanto y aprendo. Y que por más que me esfuerce no puedo controlarlo todo y que a pesar de esa realidad de que mi humanidad es limitada, la acepto y estoy bien.