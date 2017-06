¿Cómo prolongar su carrera y mantenerse vigente a lo largo del tiempo?

¿Será cierto que luego de los 40 la vida profesional va en descenso?

Luego de pedir un café en el mostrador, recorro con la mirada el lugar para seleccionar a donde sentarme, veo a la ex-secretaria de estado norteamericana, Madeline Allbright, a quien admiro mucho hace años. Sé que tiene 80 años de edad, la veo sentada desayunando, parece que está con su asistente, una mujer de aproximadamente 25 años de edad. Conversan y, la Sra. Allbright, aprovecha que su acompañante la deja sola para leer y textear aceleradamente.

Es un sábado, son las 8 AM, la observo a lo lejos con admiración, ella está impecablemente peinada, vestida y maquillada, traje azul, un pin en su solapa izquierda con la bandera de los Estados Unidos.

Me siento muy feliz de haber tenido esta experiencia, he leído mucho sobre ella, y aprovecho el momento para comentar a quien me acompaña a desayunar sobre lo mucho que la admiro y por qué. Le comento a mi compañero, que la Sra. Allbright tiene una vida muy interesante. Su carrera despegó luego de haber acomodado su vida para cumplir un rol más tradicionalmente femenino.

Cuando a ella le preguntan que cuáles han sido las dificultades más grandes que ha tenido en su carrera, contesta: probar que una mujer puede tener una carrera y probar que ésta puede ser exitosa.

A los 60 años, se convirtió en Secretaria de Estado Norteamericana, la primera mujer en ocupar esa posición. Y de los 60 a los 80 años de edad, es la época más fructífera y productiva en su carrera.

Ella dice: las mujeres no siempre podemos hacer/tener todo al mismo tiempo, necesitamos entender que en nuestras vidas hay segmentos.

Pienso en varias personas mayores, muy mayores, que tienen en el mundo mucho poder e influencia. Esta generación nacida entre 1925 y 1945 se llama generación tradicionalista.

Empiezo a darme cuenta que hay varios tan activos y tan admirables como la señora Allbright.

En las artes: Dustin Hoffman (79 años), Clint Eastwood (87), Robert Redford (80).

En la política: Nancy Pelosi (77), Madeline Allbright (80).

En los negocios: Warren Buffet (86), Ratan Tata (79).

Unos días después de esa anécdota que ocurrió en Boston, se me consultó mi opinión sobre la situación laboral de las personas entre 37 y 52 años de edad en el mundo. Un estudio desarrollado por una firma consultora demuestra que al parecer existe una reducción generalizada entre las remuneraciones y oportunidades de crecimiento de la gente mayor respecto a los más jóvenes.

Yo dí mi opinión y mis respuestas. Algunas están citadas en el artículo publicado esta semana en El Financiero titulado: Empresas deben reconocer el perfil laboral de la generación X para ser competitivas.

Pero, luego de toda esta anécdota, qué piensan ustedes.

¿Creen que la gente entre mayor es, menos oportunidades tiene?

¿De qué dependen estas oportunidades?

¿Qué explica que haya personas mayores tan activas, tan poderosas e influyentes en todos los ámbitos?

Ustedes, ¿qué piensan? ¿qué repercusiones e implicaciones tiene esto en su vida personal y laboral?

Ligia Olvera

ligiaolvera.com