Para empezar, tenemos a los impuestos, que son aquellos que se pagan sin que recibamos un servicio o bien estatal directamente a cambio. Por ejemplo, cuando salimos al comer y pagamos la cuenta, en la factura nos estarán cobrando el 13% del impuesto sobre las ventas. Con dicho impuesto, el Estado puede construir una escuela en un pueblo recóndito, en la cual nuestros hijos probablemente nunca estudiarán. El hecho que no disfrutemos de la escuela no implica que no debamos colaborar para que se construya. La solidaridad es vital en materia de impuestos.