"Una vez más reitero que yo, no tengo, ni he tenido, ninguna relación con el señor Juan Carlos Bolaños, ni personal, ni laboral, ni profesional. Si se argumenta que falté a mis deberes porque "permití el ingreso" del señor Bolaños a Casa Presidencial, se debe tener muy claro que, ser Director de Seguridad Nacional no significa que yo deba controlar quienes son los asistentes a las reuniones que se realizan en cada uno de los despachos de Casa Presidencial. Hacer eso sería precisamente, realizar funciones de policía política", comentó Figueres.