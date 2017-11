Hecho en China 2025 “va a recibir recursos sustanciales y mucha atención, en especial a nivel de los gobiernos locales”, explicó Kai-Fu Lee, un prominente capitalista de riesgo en Pekín. La meta no solo es vencer a Estados Unidos. China se está preparando para el día en que la manufactura barata ya no haga funcionar a su economía. Quiere aceptar industrias que ofrezcan trabajos especializados y que no ensucien sus cielos y enturbien sus ríos.