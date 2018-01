Desde luego, en cuanto el texto de Winnie the Pooh quedó guardado en su máquina, el antivirus de Kaspersky marcó el documento y lo puso en cuarentena. Cuando agregó la misma marca TS/SCI a otro documento con el texto: “The quick brown fox jumps over the lazy dog”, el software modificado del antivirus de Kaspersky también lo marcó y lo puso en cuarentena.