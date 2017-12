No van a hacer compras, al menos no en el sentido tradicional. La tienda no tiene existencias de productos para vender. Los clientes trabajan con diseñadores de imagen personales para crear atuendos, usando tabletas o teléfonos. Los conjuntos usualmente se piden a una tienda Nordstrom de tamaño completo en las cercanías y se entregan para que los clientes se los midan.