Los autos eléctricos son silenciosos, casi no emiten vibraciones y no huelen a gasolina o a tubo de escape. No necesitan cambios de aceite. Cuesta menos manejarlos: cerca de un centavo de dólar por cada 1,6 kilómetros, en comparación con los 10 centavos de dólar por cada 1,6 kilómetros que cuesta un auto impulsado por gasolina. Los autos eléctricos se ajustan al camino porque sus baterías son pesadas —suelen ir debajo del compartimento del pasajero— y ofrecen un centro de gravedad bajo y mucha estabilidad.