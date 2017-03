Entrevista al Ministro de Comercio Exterior: ‘Las medidas se van a mantener’

Arrancamos la reclamación con un periodo de conversaciones bilaterales, ¿qué está dispuesto a ceder el país en este proceso?

El primer periodo vence el 7 de abril, es el mes en el que se tiene que acordar el mecanismo para conducir las consultas y fijar los alcances. No puedo referirme al fondo del caso, pero vamos a hacer lo posible para que en este periodo de consultas podamos llegar a una conciliación. Eso no supone que la única salida sea eliminar las medidas: que se van a mantener. Se van a plantear escenarios para poder acomodar las inquietudes de México para que, en el marco de ese acomodo, se pueda volver a vender producto a Costa Rica.

Costa Rica nunca antes ha enfrentado una reclamación, ¿eso afecta nuestro perfil?

No es lo mismo las épocas (sic) en que Costa Rica exportaba 10 o 12 productos a hoy que exporta 4.500. Efectivamente nuestro récord siempre ha sido muy bueno. Un país que exporta a 153 países y que compra de más de 170 países que tenga un solo caso en su historia por un cambio justificado en una medida fitosanitaria no está en ninguna posición de deterioro.

En Centroamérica ha sido frecuente el caso de que un país cierra la frontera a un producto y el otro país responda también cerrando su frontera a otros bienes. ¿Teme eso de México?

Una de las primeras cosas que el Ministro de Agricultura conversó con el secretario de Agricultura de México fue eso. El lunes conversé con el embajador mexicano ante la OMC y compartimos el concepto de que nos une algo mucho más grande. Vamos a trabajar esto de una forma muy profesional. Es difícil que no se contaminen los temas. Puede pasar. Pero a nivel de las más altas autoridades, este es el ánimo.

¿Qué podemos perder si México gana la reclamación?

Si el panel de la OMC declarara que Costa Rica no tiene razón, lo primero que tendría que hacer el país sería retirar las medidas, analizar y atender la base o a renunciar al mecanismo. Aquí puede estar en cuestionamiento el mecanismo... pero no creo que vaya a haber un fallo en el que le digan a Costa Rica “usted está poniendo una medida fitosanitaria ilegal”. No es alguien que está cerrando un mercado por molestar.

¿Se pueden imponer sanciones económicas?

No, las sanciones pueden darse si un país es condenado y no acata el fallo. Si el país no está dispuesto a atender las medidas, México tendría la posibilidad de aplicar medidas de retorsión. Ahí sí: tomar represalias. Pero siempre hemos respetado los fallos internacionales.