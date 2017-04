Álvarez Desanti apoyará a cualquier diputado minoritario que propongan para presidir la Asamblea

La elección de quien presidirá la Asamblea Legislativa en su último año de gobierno se acerca (1 de mayo). Las agrupaciones mueven sus cartas.

Nombres como el de Ottón Solís ya fueron oficializados, en este caso por el Partido Acción Ciudadana (PAC), para luchar por la presidencia a lo interno del Congreso.

En otros escenarios, los legisladores del bloque minoritario intentan definir su candidato y diputados como Óscar López del PASE y José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario ya han hecho públicas sus apiraciones. Aunque también resuenan nombres como el del diputado cristiano Gonzalo Ramírez.

Justamente, y según un acuerdo pactado por todos los bloques de oposición (PUSC, PLN y minoritarios) en mayo del 2015, sería un único representante minoritario quien se llevaría los votos de sus bancadas por la presidencia del Congreso durante el último año de gestión de la presente Asamblea.

Así, El Financiero conversó con el actual presidente legislativo y aspirante a la presidencia de la República, Antonio Álvarez Desanti de cara al cambio que implica el 1 de Mayo.

¿Usted apoyaría a algún otro candidato fuera del bloque opositor?

Nosotros tenemos un acuerdo en el sentido que este año iría un partido minoritario y nosotros debemos respetar que la decisión la tomen los minoritarios, entonces yo apoyaría la persona que los minoritarios designen. Esa sería mi posición, y una vez que ellos designen el candidato, lo apoyaría.

En este momento el consenso no llega entre los minoritarios, hay que plantearse la idea de que no suceda

Yo no me adelantaría a decir que todavía no van a llegar a un acuerdo, es muy prematuro y faltan muchos días para la elección. Recuerde que hace un año la decisión se tomó el día antes, que fue cuando me escogieron a mí.

"Sinceramente me parece que hay que darles tiempo y dejar que ellos tengan su espacio para ir poniéndose de acuerdo entre ellos".

¿Entonces usted está solo a la espera de un nombre. Se mantiene cauto?

Claro, por supuesto, nosotros debemos ser respetuosos de que ellos tomen sus acuerdos, no meternos nosotros a obstaculizar o favorecer a uno u otro candidato. Tiene que ser una decisión que ellos tienen que ir implementando.

"Yo creo que todavía de aquí al lunes es muchísimo tiempo, hay muchas conversaciones y creo que lo que se requiere es que tomen decisión entre ellos. Si no hay decisión ya habría que analizar otro escenario"

Si se resuelve que sea una figura –que por sus convicciones o ideas mostradas en el congreso– ha llegado a atentar o podrían atentar eventualmente contra la misma visión del PLN–, ¿igual lo apoyaría?

Bueno, es que nosotros no vemos que ninguno de los minoritarios vaya a representar eso, sinceramente no tenemos esa preocupación, definitivamente cualquiera que ellos escojan, igual lo estaríamos respaldando.

En relación a la agenda legislativa, ¿qué temas considera deberían manejarse en este nuevo año; previo a las elecciones presidenciales?

Yo creo que debería avanzarse en la agenda de seguridad ciudadana, hay proyectos importantes que están quedando ahí para ser aprobados. También está la agenda de género que requiere que se le de realce e importancia.

"Si se puede avanzar en el tema fiscal y en los temas de gasto público me parece que sería ideal pero no se si eso será viable o no, me parece que eso será más complicado. Pero creo que ya solo con esos temas (seguridad ciudadana y género) serían suficientes para mantener ocupada la Asamblea Legislativa el proximo año".

Volviendo al tema fiscal, usted lo dice, llegar a un acuerdo de algunos de los proyectos más sustanciosos en el corto plazo será díficil. ¿Se pone cuesta arriba para el próximo gobierno?

Claro, por supuesto que lo ideal sería que los temas fiscales pudieran quedar resueltos ahora, pero si no es posible le quedará la labor al próximo gobierno.