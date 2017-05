Gonzalo Ramírez, nuevo presidente legislativo: 'Dicen que por los frutos los conocen'

"Dicen que por sus frutos los conocen", responde el nuevo Presidente de la Asamblea cuando se le pregunta qué hará para transformar las críticas sobre misoginia y homofobia que han disparado los diputados opositores sobre su gestión.

Gonzalo Ramírez, abogado y pastor de 42 años asume hoy el nuevo Directorio Legislativo en el período más complejo para la consecución de acuerdos en la Asamblea Legislativa. Lo hace con tres ejes en el portafolio: le interesa avanzar en infraestructura, en seguridad y en resolver el tema fiscal. Niega que obstaculizará las discusiones sobre género durante su gestión y que se niega a que el último año de los diputados resulte infructuoso.

Eso sí, aún no tiene definidos los proyectos fiscales que le interesa discutir en este año, y –a diferencia del objetivo de Ottón Solís– llegó a la Presidencia sin un programa concreto escrito sobre sus objetivos a la cabeza del Congreso.

El nuevo Presidente de la Asamblea opina que los cristianos, los católicos y evangélicos "se han dado cuenta" de que tienen que "servir" más a través de la política, "con visión y con valores".

Aquí un resumen de la entrevista telefónica que mantuvo EF con el nuevo presidente del Congreso.

Según el PLN y otros diputados usted fue elegido por no tener una candidatura a la Presidencia del Poder Ejecutivo y por ser parte de un partido minoritario. El objetivo de ellos es, supuestamente, alejar a la Asamblea de los conflictos electorales. ¿Usted cree que lo podrá lograr?

Nos hemos negado a la posibilidad de que sea un año donde lo electoral prevalezca, sino que se establezca la transparencia, el diálogo y el respeto para poder construir en favor de Costa Rica.

Creo que nuestras decisiones y acuerdos van a ser exitosos, esos sectores que representamos nos van a demandar soluciones, propuestas y respuestas acertadas. Me niego a ser pesimista y un simple conductor que va a transitar por este camino político dejando el tiempo pasar.

Se han mencionado los vínculos políticos que usted mantiene con Liberación Nacional, con su esposa y con el propio Secretario del Partido Liberación Nacional. ¿Cree que eso pueda ayudar a la Asamblea a esquivar el debate electoral?

Todos y cada uno de ellos saben que yo no he tenido una participación política partidaria antes de que yo fuera diputado. Con todos mis compañeros tengo una excelente relación. Eso va a ayudar a construir.

¿Usted niega esos fuertes ligámenes con Liberación?

Absolutamente. He estado trabajando en el Directorio todo este año con Antonio Álvarez, José Alfaro, Marta Arauz, Natalia Díaz: yo no tengo este tipo de relación como para que alguien pueda decir que hubo algo "desde afuera".

Esta es la primera vez que un partido evangélico ocupa el principal cargo de la Asamblea. ¿Cómo analiza esto? ¿Hay una mayor fuerza de los grupos evangélicos en la vida política del país?

Lo único que tengo que decir es que nuestro partido representa a un sector de este país. Hemos querido construir a favor de las próximas generaciones para que Costa Rica sea próspera.

¿Usted observa o no un crecimiento en la participación política de este sector al que usted representa?

El cristiano, el católico y el evangélico se ha dado cuenta de que participar en política es un acto de honor para servir. Creo que si nosotros somos cristianos, católicos o evangélicos tenemos que servir. Podemos hacer una política con visión y con valores.

Puntualmente. ¿Cuáles son los tres temas que más le interesan como Presidente para este año?

Estamos viendo temas. Nos interesa la materia de seguridad (Ley de Justicia Restaurativa, Creación de Jurisdicción de Delincuencia Especializada en Delincuencia, hay un tema de reforma de artículos de la ley de estupefacientes, la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo). También la materia de infraestructura (ley de conversión del Consejo de Transporte Público en la Dirección de Trasporte Público, la reforma de los artículos de la ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad, una ley para dar celeridad a la ejecución de obra pública con las expropiaciones).

También hay un tema de estabilidad en el tema fiscal. Eso hay que verlo de forma integral: hay que hablar de recaudación y de mejora en el gasto. Por ahí, pero no es la agenda: es la agenda de nueve fracciones. En el 2014 nos pusimos de acuerdo con una agenda: esa agenda no ha cambiado.

Tres ejes, entonces: seguridad, infraestructura y fiscal. En el fiscal usted no me está detallando cuáles son los proyectos que le interesan.

Es que en el tema fiscal... Es vital. Pero no te voy a decir cuáles son los que me interesan porque es un irrespeto al bloque. Tenemos que ponernos de acuerdo. En el tema fiscal me interesa resolver la estabilidad fiscal, pero cómo lo podemos construir no lo tengo claro. Yo no quiero estar a favor ni en contra de impuestos, sino tener una posición responsable para estabilizar la materia fiscal.

Olivier Ibo Jiménez dijo ayer que él esperaba que la discusión de impuestos se diera después de las elecciones. ¿Es correcto? ¿Usted lo ve así?

Hay dos etapas importantes: antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones de el banderazo de la campaña y otra después de la elección del presidente. Son dos espacios donde se puede construir...

¿Y en esas dos etapas dónde van los impuestos?

Yo lo veo... En el momento en que nos pongamos de acuerdo.

¿Impulsará Empleo Público en el año que resta?

Lo mismo que con la estabilidad fiscal. Primero tenemos que ver de qué forma generamos una alternativa para darle estabilidad fiscal al país.

Usted ha señalado varias veces que hay una supuesta persecución a las iglesias cristianas en el país. ¿Qué le interesa hacer desde la Presidiencia de la Asamblea al respecto?

No he claudicado en mis principios, pero hoy ya no soy solo un diputado que tiene que votar, sino también uno que tiene que encontrar acuerdos. Ahí es donde me voy a concentrar. Ese no es un tema desde el punto de vista jurídico. Es un tema del Poder Ejecutivo.

Algunos compañeros han extendido graves calificativos hacia usted, calificándolo de homófobo y misógino. ¿Qué le interesa hacer, desde la Presidencia, para demostrar a sus compañeros lo contrario?

La agenda de género la vamos a apoyar de una forma determinada. Es un tema en el que vamos a construir.

Dicen que por los frutos lo conocen: yo tengo una esposa con dos profesiones, combina sus labores profesionales con las familiares y siempre he respetado eso.

Algunos exministros y figuras políticas le han criticado con fuerza desde ayer. El exministro Leonardo Garnier calificó la elección suya como "un mayo triste", el ex embajador ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri, habló de un "desastre de elección" y criticó la miopía de algunos diputados, el Ex vicepresidente de la República Kevin Casas dijo: "que el PLN lleve a un fundamentalista cristiano a la Presidencia de la Asamblea retorcería de vergüenza a don Pepe".... ¿Usted que opina de estas críticas?

Respeto lo que dicen. No tengo ningún comentario sobre eso.