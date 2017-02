Hacienda: Deuda llegará a 61,2% del PIB en tres años sin reforma fiscal

Helio Fallas: "No veo ninguna posibilidad de que entre una nueva administración y no se siga con la reforma (fiscal)"

En solo tres años, la deuda del Gobierno, como porcentaje del Producto Interno Bruto, llegará a un 61,2%, si no se logra aprobar la reforma fiscal. Así lo indican las previsiones del Ministerio de Hacienda, presentadas este lunes 20 de febrero.

Según el jerarca de la cartera y vicepresidente de la República, Helio Fallas, el déficit financiero del país podría superar el 7% del PIB en solo tres años, dejando a la próxima administración un escenario "difícil" en el eje fiscal y un paisaje de la deuda aún más "complicado".

Fallas descarta que aún con la aprobación de las reformas alternativas planteadas por Hacienda, logren solucionarse los problemas fiscales.

De hecho, al 2020 se estima una deuda de un 57,9% del PIB si se aprueba la reforma secundaria que el Ejecutivo planteó en enero. Si la reforma original del Ejecutivo se hubiera aprobado durante el año pasado, la previsión habría sido de un 51,53% para el 2020.

"La próxima administración deberá continuar con la reforma fiscal. No veo ninguna posibilidad de que en el próximo año entre una nueva administración y no siga con la reforma", evaluó Fallas. "Creemos que con la reforma se da un alivio, pero no resuelve el problema", dijo.

Fallas agregó que, cuando se definan las candidaturas presidenciales, Hacienda mantendrá reuniones con los candidatos presidenciales a fin de informarles acerca del panorama futuro que se despliega para la próxima administración.

El jerarca no descargó la posibilidad de pedir una emisión de eurobonos para el próximo Presupuesto Nacional, aunque señaló que optar por deuda en el exterior será complejo, debido a las dificultades que impone las caídas en las calificaciones de riesgo de Moody's y Fitch.

Ingresos tributarios subieron

Hacienda también presentó esta mañana las cifras relacionadas con la recaudación tributaria interanual de enero de 2016 a enero de 2017. Los ingresos tributarios aumentaron en un 8,4%, casi un punto porcentual más que el año pasado (7,5%).

Sustancialmente, el alza más significativa se observa en la recaudación de los ingresos por el impuesto de ventas, que aumentaron de 8,6% a 8,9% con respecto al año pasado. La recaudación de renta aumentó solo un 10,4% (casi un cuarto del aumento de 39,9% reportado en el 2016).

Según Fallas, los datos no marcan necesariamente una tendencia, pero sustenta un ritmo observado desde hace dos años, en los que el crecimiento de los ingresos ha superado el alza de los gastos. En particular, estos últimos se incrementaron en un 6,9% con respecto al año pasado.

El rubro de mayor aumento son los gastos de capital. Según Hacienda, esta categoría observó una variación de un 292,8% debido a la transferencia de recursos para construir escuelas.

A enero de este año, se calcula que el déficit financiero (es decir, el que incluye intereses y el déficit primario) es de un 0,5% del PIB, levemente inferior al 0,6% reportado también a inicios del año pasado.