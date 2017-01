OCDE da visto bueno a políticas de comercio exterior de Costa Rica, y proceso de adhesión continúa

Este lunes, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó las políticas, regulaciones y prácticas en materia de comercio exterior que realiza Costa Rica. La aprobación permite al país continuar por el camino para adherirse al organismo internacional.

Se trata del primero de 22 vistos buenos que debe de recibir el país en temas como inversión, estadística, mercado financiero, entre otros.

El anuncio de la primera aprobación (de un proceso que arrancó desde la solicitud de ingreso a la organización en 2015) fue celebrado por las autoridades de comercio exterior nacionales (Comex).

"Este es un paso fundamental en nuestro camino de ingreso a la OCDE. Esta primera opinión positiva se adoptó luego de un prolongado proceso de estudios en el que los técnicos de la OCDE analizaron la política comercial de Costa Rica, considerándola consistente y transparente a través de más de dos décadas. Asímismo, los expertos reconocen el continuo esfuerzo de Costa Rica por respetar las reglas del comercio global y las reglas de sus acuerdos plurilaterales y bilaterales", señaló Alexander Mora, Ministro de Comercio.

El proceso de evaluación de las políticas comerciales se condujo a través del Estudio de Apertura de Mercados que el Comité de Comercio inició en 2014.

Como parte del proceso, y para lograr la evaluación, se llevaron a cabo dos visitas de expertos OCDE al país, así como cuatro sesiones de discusión acerca de esa materia en el seno del Comité Evaluador de la organización.

De acuerdo con Comex, el país fue evaludado específicamente en sus políticas y prácticas comerciales, incluída la transparencia y apertura en la toma de decisiones; la aplicación del principio de no discriminación; el uso de medidas armonizadas a nivel internacional; las medidas para evitar restricciones innecesarias al comercio; la aplicación de principios de competencia y la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre otras.

"Nuestra meta es concluir el proceso de adhesión a la OCDE en mayo de 2018. Empezamos con la opinión favorable en comercio y esperamos pronto empezar a recibir aceptaciones por parte de los otros 21 comités que nos evalúan", continuó Mora.

Paso a paso

Costa Rica inició su proceso formal de ingreso a la OCDE en el 2015. Como parte de estas acciones, el país está siendo evaluado por 22 comités técnicos de la Organización, de los cuales el Comité de Comercio es el primero en adoptar la opinión formal favorable.

Para cada comité el país debe de crear un diagnóstico. A la fecha, al menos 13 se encuentran en ejecución. Los diagnósticos de agricultura, estadística, inversión, educación y mercado financiero son algunos de ellos.

"Aquí ya hay beneficios, los diagnósticos nos exigen información, algunas que las instituciones ni recopilada tienen", había comentado a EF el jerarca de Comercio Exterior. En esta etapa se pide información, se señalan deficiencias, se lanzan recomendaciones y se ejecutan las correcciones.

Visitas de campo siguen en la lista de tareas que culminarían en un visto bueno del comité y posteriormente, del Consejo de la OCDE.

Los diagnósticos y sus respectivas evaluaciones también se hacen en áras como ciencia y tecnología, política del consumidor y política de economía digital, y asuntos sociales, empleo y trabajo.

Las revisiones tienen una duración de entre 15 meses hasta dos años.

Para el presente año, y según la agenda compartida por Comex, sería el turno de revisar al país en las áreas de política ambiental, análisis económico y de desarrollo, asuntos fiscales, químicos y pesca.

Aunado a ello, Costa Rica ha solicitado en paralelo la elaboración de 12 diagnósticos o revisiones en colaboración con la OCDE, en temas que van desde apertura de mercados hasta el agro.

Estos se utilizan como referencia para adelantar camino en la detección de debilidades a nivel nacional.

"Estamos dando el paso hacia una gestión de resultados y a partir de datos. Vemos que si no se tiene un buen análisis, no se va a poder hacer una buena intervención", había celebrado la ahora ex presidenta Laura Chichilla, y con quien se plasmó el interés país de formar parte del foro.

La OCDE tiene como misión la promoción de políticas dirigidas a mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Provee un foro donde los gobiernos comparten experiencias, elaboran política pública y buscan de manera coordinada soluciones a problemas comunes y de orden global.