Reglamentación de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas

El 31 de marzo la Dirección General de Tributación publicó en consulta pública, el Proyecto de Reglamento a la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, que contiene tres temas que merecen análisis.

El primero es la inscripción de Oficio en el Registro Único Tributario (RUC) de quienes tengan obligación en el Impuesto a las Personas Jurídicas. Considerando que la Ley hace diferencia entre sociedades “activas” e “inactivas” para calcular el tributo, la redacción del proyecto podría generar confusión si al final, toda persona jurídica será inscrita de oficio ante el RUC.

Además, esta inscripción de oficio va a provocar el deber de cumplimiento de todas las obligaciones formales inherentes a un contribuyente inscrito ante las autoridades tributarias, lo cual es absurdo para entidades inactivas tenedoras de bienes.

Por otra parte, la Ley señala que la tarifa se calcula según ingresos brutos. El proyecto establece que cuando este monto se modifique por declaración rectificativa o por determinación de oficio, la Administración Tributaria ajustará el impuesto a pagar, sin comunicación alguna, con intereses. Desde nuestra perspectiva, aparte de que es cuestionable que se cobre un ajuste de oficio sin notificación formal, este tecnicismo pone de manifiesto que este tributo no necesariamente grava la verdadera capacidad contributiva.

Responsabilidades Finalmente, como tercer tema, la norma reglamentaria indica que, ante una eventual morosidad, disolución y cancelación de inscripción de entidades mercantiles, los responsables solidarios serán “los últimos socios registrados”.

La propuesta no deja claro cuál será la fuente de ese registro. Obviamente no podría ser lo que conste en el Registro Mercantil. También hay una disyuntiva respecto a la responsabilidad solidaria establecida en la Ley, la cual señala como responsables a los representantes legales, y no a los socios de las compañías.