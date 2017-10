Rodolfo Piza: 'No creo en paquetes fiscales para solucionar el déficit'

En momentos donde el déficit fiscal apremia y amenaza con crecer al 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB) al final del 2017, Rodolfo Piza no cree en paquetes de impuestos como la única vía para solucionar la estrechez financiera.

Para el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la solución no viene por una reforma fiscal, aunque no descarta la posibilidad de discutir proyectos específicos para modificar el impuesto de ventas o el de la renta hacia esquemas de recaudación más modernos.

Su portafolio de propuestas para lograr la presidencia nacional incluye la construcción de un metro, la reforma al Estado y la atracción de nuevas inversiones para generar más empleo.

Rete al candidato 2018 plantea una serie de preguntas a los caspirantes presidenciales para conocer sus posiciones sobre cuatro ejes temáticos que son finanzas públicas, infraestructura y transporte, gobernabilidad, y atracciones de inversiones.

Con la ayuda de consultas enviadas por los lectores y miembros de la comunidad de EF en Facebook, Piza ahondó en varios temas de discusión en la agenda política nacional.

¿Cuál es su posición sobre una reforma fiscal?

Lo primero que he señalado es que no creo en paquetes fiscales, no he descartado la discusión de proyectos concretos, yo no tengo problema en que pasemos del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado (IVA) siempre y cuando se mantenga sin aumentar la tasa impositiva –en el 13%–, el país tiene que hacer cambios en esa dirección.

¿Cómo se puede controlar el crecimiento del gasto?

El gasto ha crecido de una manera desmesurada, desproporcinada en los últimos años, ha aumentado el gasto total desde el 2014, prácticamente en $4.500 millones; es decir, un 34%, cuando la inflación ha sido, en promedio, de un 4% en estos años.

He propuesto que el crecimiento del gasto sea proporcional con el crecimiento de la economía, y que la recaudación crezca más que el gasto.

Pero, ¿cómo se puede contener el crecimiento del gasto de forma efectiva?

Hemos hecho proyecciones de qué pasaría si el gasto crece a un ritmo del 3% o 4% anual, manteniendo el ritmo de recaudación como se ha dado en los últimos cuatro años, tendríamos un 3% menos de déficit fiscal. Eso no significa renunciar a posibilidades de mejorar la recaudación.

Creo que se trata de que el gasto crezca con lo que crece la inflación, aumentar la inversión y contener el crecimiento del gasto ordinario del Gobierno.

¿Cómo pretende financiar la construcción de un metro en momentos de déficit fiscal?

Obviamente el metro requiere un financiamiento como toda obra pública, no hay obra que no tenga ningún nivel de subsidio.

La propuesta nuestra es una línea de metro de 9,5 kilómetros que se conecte con los trenes que corren de este a oeste, y estos pasarían con conexiones que llevarían de Guadalupe al centro de San José, y del centro a Desamparados; es decir, tendría una forma de "c".

Se mueve más gente en ese corredor que, por ejemplo, entre Alajuela y Cartago.

Pero, ¿cómo se financiará?

Costaría $950 millones, digamos a $100 millones el kilómetro, calculado un poco más caro que el de Chile o el de España, pero más barato que el de Panamá.

Este proyecto en un crédito tendría un costo mucho menor para el país que el crecimiento del gasto de los últimos cuatro años, que ronda los $4.500 millones.

¿Cuáles son sus propuestas para atraer inversión extranjera directa al país?

En primer lugar la confianza: un gobierno debe generar confianza, reglas claras y seguridad jurídica, no hay capacidad de atraer nuevas inversiones si no se tienen reglas claras para el pequeño, el mediano y el gran empresario. En segundo lugar, se necesita eliminar trabas, requisitos y trámites innecesarios.

Cite medidas concretas para eliminar trabas a empresas.

Que todo se pueda tramitar electrónicamente, eso se llevará algún tiempo, también que no haya cláusulas abiertas; es decir, si estos son los 17 requisitos, estos son, no otros que después de van agregando en el camino.

Que haya una ventanilla única, y que se de un silencio positivo como lo establecieron hace muchos años varias leyes.

Finalmente, que se brinde apoyo económico para la pequeña y mediana empresa.

¿Qué opina sobre la posibilidad de exonerar a las pymes en sus primeros años de facturación?

En el tema de las empresas pequeñas, en el país ha aumentadola informalidad. Este problema se da fundamentalmente porque existen trabas legales y, también, poco apoyo financiero.

Nosotros podemos tener la mejor banca de desarrollo del mundo, pero si no permitimos que la gente pueda operar en la formalidad, no van a poder tener acceso al crédito.

¿Cuál será su posición sobre el tipo de cambio del dólar?

Hasta el año pasado el tipo de cambio tenía una relativa estabilidad que tenía que ver con las propias condiciones del mercado; este año, lo que uno nota es el uso de reservas monetarias del Banco Central, en millones de dólares, y, además, un aumento en las tasas de interés para impulsar la inversión en colones y no tener una caída del precio.

Creo que está bien evitar cambios abruptos, pero al Banco Central no le toca contradecir las tendencias generales del mercado. Sí, probablemente habrá que ir ajustando esas tendencias, sin que se superen las bandas razonables de crecimiento.

¿Está de acuerdo con abrir el mercado eléctrico y de combustibles sin las restricciones que existen actualmente?

En el tema de mercado eléctrico, como he señalado, sí ampliaría. Quizá no sea toda la apertura que algunos buscarían, pero sí ampliaría la posibilidad de que haya un poco más de competencia y un poco más de participación.

En el mercado de los combustibles también abriría la posibilidad de competencia.

Yo soy amigo de políticas graduales, no creo en las terapias de choque, el país no debe correr antes de caminar.

Posiciones

A favor: De contener el crecimiento del gasto del Gobierno central.

En contra: De aprobar un paquete de nuevos impuestos para solucionar el problema del déficit fiscal.

A favor: De abrir los mercados de combustibles y electricidad de forma parcial para generar competencia.

En contra: De aumentar la tasa impositiva del 13% al 15% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A favor: De discutir la exploración de gas natural como fuente de generación de energía para las empresas.

Fuente: Entrevista con Rodolfo Piza.