Tribunal Interno del PLN aplaza la entrega del resultado de convención

"No podemos maltratar a nuestro personal" justifica Presidente del Tribunal al tener un 17% de las mesas de votación.

PARTIDO SEGUIRÁ PUBLICANDO RESULTADOS A LAS 8:00 A.M. DEL LUNES

El Tribunal Interno del Partido Liberación Nacional (PLN) continuará dando los resultados de la convención abierta de la agrupación en la mañana del lunes 3 de abril a las 8:00 a. m. Así lo declaró el presidente del Tribunal, Alvis González, la noche de este 2 de abril.

Según González el análisis de las actas de cierre de juntas receptoras de diversas procesos del partido ha enfrentado dificultades y retrazos que impiden seguir dando resultados hasta esta hora.Entre ellos, destacan que algunos delegados no pegaron las actas fuera de las tulas (como se les había solicitado), lo que implica que algunas actas estuvieron revueltas con las papeletas. Eso ralentizó los procesos de digitación de los resultados contenidos en las actas.

"Seguiremos recibiendo datos y reiniciaríamos la digitación mañana a la mañana. Queremos la comprensión de todos ustedes, pero no podemos maltratar a nuestro personal" justificó, tras haber dado un tercer y último corte de los resultados.

Para ese momento (11:20 p. m.) y con un 17% de las 2.130 juntas escrutadas, Álvarez Desanti mostraba los resultados más positivos de la convención. Para el tercer y último corte de la noche Álvarez reportaba un 45,22% de los votos, frente a un 40,2% de José María Figueres. Los candidatos González (8%) y Aiza (6,5%) mostraban pocas probabilidades de ganar la convención.

Empero, la suspensión del registro de votos molestó visiblemente a Álvarez quien dijo tener sospechas sobre la actuación del Tribunal.

"Me parece rarísimo. Liberación nunca se ha atrasado en ese proceso. El Tribunal no debería de suspender el registro de los votos. Nos parece extrañísimo que, en la época en que estamos, el Tribunal esté durando seis horas (...) Nunca. Nunca en Liberación Nacional se ha suspendido esto. No vamos a permitir que haya un fraude".

Álvarez Desanti, de hecho, envió a sus representantes Carlos Ricardo Benavides y Luis Liberman para reunirse con el Tribunal del PLN, acerca del incidente.

Vamos a defender la voluntad de los electores con firmeza. Ya enviamos a delegados de primer nivel. — Álvarez Desanti (@alvarez_desanti) April 3, 2017

La expresidenta de la República también reaccionó al evento y pidió, expresamente, no detener el conteo de los votos del Partido.

Hago respetuosa excitativa a Tribunal Elecciones del @plncr para que no detenga conteo de votos. El proceso fue impecable, debemos honrarlo. — Laura Chinchilla M (@Laura_Ch) April 3, 2017

Al mismo tiempo Figueres aseguró no observar problemas en los plazos de entrega de información del Tribunal. Declaró que estos procesos, al contemplar también el conteo de otras votaciones internas del partido, justifican la tardanza del Tribunal.

"Sugiero que nos vayamos para la casa a descansar. Mañana ganamos", declaró a la prensa esta noche. "¿Cómo se le ocurre a Toño decir semejante tontería? Esto es Liberación Nacional. Es el partido que nació para respetar el sufragio de este país. El partido nunca ha irrespetado el sufragio y nunca lo ha hecho. Toño debería tranquilizarse", cerró Figueres.