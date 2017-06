Servicio de agromensajes sigue, pero sin robustecerse

En 2012 se lanzó el servicio de información de precios, Agromensajes, a través de un convenio entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA-Cenada).

Cinco años después, el servicio (mensajes de texto por celular o SMS) avanza y crece por inercia. Desde entonces, no se tienen registros de haber incorporado elementos que lo hayan fortalecido y, por el contrario, mantiene las mismas limitaciones que se le señalaron en su lanzamiento.

Por ejemplo, las instituciones carecen de un plan para su divulgación, y admiten que ha sido a través de publicidad boca a boca como la plataforma se ha dado a conocer.

“Yo tengo 20 años de asistir aquí ala feria de Zapote. No, no conozco ese sistema, ¿cómo me dijo que se llamaba? Más bien dígame: ¿de qué trata”, dijo Alicia Romero, productora y vendedora.

Desde el CNP tildan el proyecto como exitoso. Eso sí, utilizan como única referencia el aumento sostenido en la cantidad de mensajes emitidos por el sistema anualmente, pues no se cuenta con metas o lineamientos establecidos que lo justifiquen.

El sistema permite a productores y comerciantes, principalmente, conocer el precio de venta recomendado de 40 productos (hortalizas y frutas), para no pagar valores especulativos.

Un avance, pero...

El 16 de junio pasado el convenio entre las instituciones fue renovado, lo que permitió darle continuidad al servicio, aun con sus limitaciones.

En primer lugar, la consulta de precios por SMS debe entenderse como exclusiva para usuarios del ICE, pues según explicó el CNP, el servicio es concebido por el Instituto como un proyecto de responsabilidad social.

Con la alianza, las instituciones se aseguran de abarcar la mayor parte del mercado de telefonía móvil.

Según los datos más recientes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), en 2015 se registraron alrededor de 7.536.000 de suscripciones al servicio de telefonía móvil en el país. De ese total, fue el ICE el operador con la mayor participación (58%).

Pero, ¿por qué no ir más allá y replicar la receta?

De acuerdo con Sutel, operadores como Claro y Movistar abarcaron para ese mismo año, en conjunto, un 41% del mercado, poco más de tres millones de suscripciones.

Arlyne Alfaro, coordinadora del Sistema de Información Agroalimentaria, explicó que a través del ICE y por las características del acuerdo, el envío de mensajes no le significa a la institución ningún gasto; uno al que sí tendrían que hacerle frente de trabajar con el resto de los operadores.

“No, francamente no lo vemos como un plan a futuro porque sabemos que eso tendría un costo. Tendríamos que pagarle a esas empresas para el desarrollo de la misma plataforma que nos desarrolló el ICE y no hay recursos para eso”, sostuvo Alfaro.

No obstante, la funcionaria admitió no haberse acercado a las operadoras para clarificar esos eventuales costos.

Como segundo punto, desde el lanzamiento del servicio, se ha mantenido la consulta para 40 productos diferentes. Una lista que se ha mantenido invariable desde ese momento.

Un estudio realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en 2016, evidenció el interés de algunos usuarios por consultar precios de productos que no están incorporados en la lista original, como el café, la leche o el frijol.

“Hemos tenido solicitudes de grupos pero tenemos que tratar de estandarizar los datos y montarlos en el sistema para tener la información semana a semana. Es algo que se valora pero no vemos un cambio en esto en el corto plazo”, dijo Alfaro.

Por último, el mismo IICA es enfático en que una de las mayores debilidades del servicio es su desconocimiento.

“Se afirma que hay desconocimiento del servicio, y que en muchos casos los productores no conocen el sistema por su nombre (Agromensajes). Esto significa que ha faltado una campaña de publicidad dirigida a productores y comerciantes”, se lee en el informe del Instituto.

Agrega, que solo un 8% (13 personas) de 169 personas consultadas dijo haber utilizado el servicio para obtener información, pues la mayoría desconocía su existencia. Le preceden el Cenada (32%), otros agricultores (20%) e intermediarios (11%).

“Hemos compartido documentos divulgativos como brochures y tarjetas de presentación en ferias y actividades. Efectivamente no se ha hecho una campaña fuerte porque eso requiere de recursos y no los tenemos”, explicó la coordinadora.

Qué podría cambiar

Se plantea que en el corto plazo, aunque sin fecha estimada, el sistema sí pueda nutrirse de algunos cambios.

Las autoridades estudian la inclusión de más tipos de información, entre las que destacan: noticias, alertas climatológicas y consejos de valor agregado.

Al mismo tiempo, como complemento, PIMA trabaja en el lanzamiento de una aplicación –para el sistema operativo Android y para iOS– que podría facilitar la consulta de precios de diferentes productos a productores y comerciantes.

Se espera que el lanzamiento oficial del app se haga en julio próximo.

¿Cómo funciona?

Paso 1: Se elige uno de los 40 productos registrados en el sistema. Algunos bienes registrados son camote, brócoli, piña, tomate y sandía.

Paso 2: Enviar el nombre del producto como mensaje de texto (escribir, por ejemplo, la palabra PAPA) al número 2476 o digitar la palabra AGRO.

Paso 3: Deberá recibir el precio de comercialización más reciente para dos tipos de mercado: precio para mayoristas del Cenada y el valor para el consumidor de las ferias del agricultor del CNP.

Otras consideraciones: El servicio tiene cobertura nacional, funciona 24 horas al día y tiene un tiempo promedio de respuesta de 10 segundos. El costo de cada mensaje de texto es de ¢3,96.

Fuente IICA.