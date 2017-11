Como nuestro impuesto de renta grava actividades profesionales o empresariales, si una sociedad no realizaba ninguna de las dos, no era de interés para este impuesto y al no serlo, no tenía más obligación que el pago del timbre de Educación y Cultura. Esto es lo que hasta hoy se aplica, para ilustrarlo, si dijéramos que es obligatorio para casarse conforme al rito católico, haber hecho la primera comunión, pero si usted no se casa por la Iglesia no tiene que hacer la primera comunión. Es lo mismo: si su sociedad no vende cosas o alquila espacios, o presta consultorías, por ejemplo, pues entonces no tiene que pagar impuesto de renta, y por eso tampoco, presentar declaración alguna.