En mi criterio, esto queda sujeto a la carga de la prueba técnica del comerciante y no a discreción subjetiva del consumidor. Es decir, el consumidor no puede exigir al comercio, de buenas a primeras, que le devuelva el dinero o le sustituya el bien por otro igual o mejor, si el bien puede ser reparado de forma gratuita, sin mayor problema, y en cumplimiento de las formalidades (tales como los diagnósticos, constancias, entre otros), condiciones y plazos legales. Sería un error considerar la reparación automáticamente per se como un sinónimo de depreciación patrimonial, pues de ser así, no sería procedente la reparación de ningún bien.