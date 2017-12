“No se aprobó ninguna ley fiscal, no se aprobó ninguna ley de empleo público, no se votó ningún informe de la Comisión de Ingreso y Gasto Público que tiene denuncias sobre corrupción, a mí me preocupa mucho nuestro desempeño. Lo que se vota son proyectos intrascendentes (...). No se ha aprobado ningún proyecto para reformar el Estado, no se han aprobado iniciativas para fundir o cerrar programas, no solo en lo fiscal, sino que en lo estructural tampoco se ha logrado avanzar”, manifestó Solís.