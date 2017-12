“Hay que tomar en cuenta de que esto (la suspensión) no procede en caso de que esté dentro de una asociación solidarista. ¿Por qué? Porque con la asociación solidarista mi patrono me la adelanta conforme pasan los años, y puede ser que en el momento en el que yo me vaya, mi patrono no tendría que pagarme la cesantía porque ya me la ha adelantado. Se convirtió en derecho real”, manifestó Eric Briones, especialista en derecho laboral.