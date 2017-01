Conassif impulsará un nuevo proyecto de seguros de depósitos para todo el sistema financiero

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) impulsará este y el próximo año dos grandes propuestas: la creación de un seguro de depósitos y el avance hacia una supervisión consolidada del sistema financiero.

Así lo anunció el presidente de la entidad, Luis Carlos Delgado Murillo, quien ocupa la presidencial desde diciembre del 2014 y acaba de ser reelegido por dos años más.

Con la llegada de Delgado se impulsaron una serie de cambios en normativas, principalmente, en la reforma al Reglamento de Gobierno Corporativo, que fue su caballo de batalla durante 2016.

Con estos ajustes, el Conassif pretende que los cargos de las juntas directivas de los bancos y entidades financieras sean ocupados por personas capacitadas.

En relación con crear un seguro de depósitos, las intenciones parecen buenas, aunque en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley (desde abril del 2013) que pretende crear un respaldo solo para la banca privada.

Ese expediente está listo para ser votado en primer debate en el Congreso desde hace cuatro años, pero ha sido relegado a la lista de pendientes sin prioridad.

De igual forma, otro proyecto de ley –presentado en 2005 para reformar la Ley Orgánica del Banco Central– pretendía encaminar las bases para la supervisión consolidada. Sin embargo, fue archivado sin éxito.

EF conversó con Luis Carlos Delgado para conocer sus planes y tareas pendientes en 2017.

¿Cuál es el balance del 2016?

Fue un año bastante bueno y productivo. Cuando asumí el cargo en el 2014, creí que podría impulsar la reforma al Reglamento de Gobierno Corporativo en el 2015, pero no fue así, al final se llevó un poco más de tiempo. Aunque el 2016 fue un muy buen año.

En junio de este año empieza a regir la reforma al Reglamento de Gobierno Corporativo, ¿qué cambios veremos?

Esta reforma es un instrumento que crea valor, que busca que las personas correctas sean quienes ocupen los cargos de las juntas directivas de las entidades financieras de Costa Rica.

¿Cómo se traduce esa reforma en un beneficio para los clientes de los bancos?

El objetivo de esta reforma es disminuir la posibilidades de cometer errores en la toma de decisiones. Es decir, si las personas que deciden en un banco, en su junta directiva, son las mejores para el cargo, las posibilidades de que se cometan errores con el dinero de los clientes es menor.

¿Cuáles son los principales cambios en este reforma?

La reforma introduce muchos cambios importantes. Somos claros de que no está escrita en pierda, y en el camino iremos viendo qué cosas son necesarias y cuales son prescindibles.

“Lo cierto es que ahora las personas que tomen decisiones en los bancos deben tener la formación adecuada, el tiempo y el compromiso de asumir su cargo con la seriedad que requiere”.

¿Queda algún pendiente para que se aplique la reforma de manera efectiva este año?

Sí, queda pendiente el Reglamento sobre Idoneidad y Experiencia que es un instrumento muy importante que se suma a los cambios en el Reglamento de Gobierno Corporativo.

“Es una iniciativa para evaluar a las personas que van a ocupar diferentes puestos gerenciales y de toma de decisiones en el sector financiero costarricense.

“No se trata de tener un doctorado o un bachillerato, se trata de que la persona cuente con los requisitos y con la experiencia necesaria para desarrollar las funciones propias de su cargo”.

El 2016 fue un año importante en el sector financiero para aportar información a la OCDE, ¿Cuáles son los avances?

El año anterior estuvimos en un proceso de entrega de información donde se llenaron muchos formularios que nos pidieron los diferentes comités del la OCDE. Esa información permite que se hagan las evaluaciones al sistema financiero con base en lo que aportamos; los resultados estarán listos este año.

¿Cómo va el tema de la Comisión de Estabilidad Financiera?

Está listo. Estamos por reunirnos para tener la primera sesión formal en los próximos días. Es una comisión conformada por Helio Fallas, ministro de Hacienda; Olivier Castro, presidente del Banco Central, y este servidor. Estamos buscando un momento para que nuestras agendas calcen y podamos tener esa sesión.

¿Cuáles son sus prioridades en Conassif para el 2017?

Este año empezaremos a trabajar propuestas que vayan orientadas a lograr eficiencia y mayor impacto en los resultados.

“En ese marco, quiero centrarme en desarrollar una iniciativa para que todos los clientes bancarios tengan seguros de depósito. No debería ser algo que unos tienen y otros no”.

¿Cómo piensa promover una normativa sobre seguros de depósito en el país?

Debe ser mediante un proyecto de ley que llegaría a la Asamblea Legislativa. Sabemos que es un tema que requiere trabajo previo y por eso no quiero aventurarme a decir que estará listo este año, para que no me pase como sucedió con el Reglamento de Gobierno Corporativo.

“Pero es importante retomar este proyecto para buscar que los seguros de depósito sean un beneficio para todos los clientes del sistema financiero”.

¿Cuál es el plan con la supervisión consolidada?

También es un tema que vamos a ir trabajando poco a poco, porque al igual que los seguros de depósito, requiere de un proyecto de ley para ser ejecutado.

“La idea es que todo el sistema financiero se encamine hacia esta tendencia de supervisión (basada en riesgo) y que incluso podamos desarrollar herramientas de datos digitales que nos permitan determinar cosas como cantidad de clientes de un banco, personas bancarizadas, bancarización activa y pasiva, entre otras variables. Queremos hilar fino, ver incluso los datos por provincia, cantón y distrito.

“Es un sueño que tengo”.

Tareas para 2017

Conassif trabajará este año para impulsar más cambios en normativas del sector financiero costarricense.

seguros de depósito

Proyecto de ley: Iniciará el trabajo para desarrollar un proyecto de ley que llegue a la Asamblea Legislativa con una propuesta viable sobre seguros de depósito.

supervisión consolidada

Proyecto de le: Aunque la propuesta no estará lista en 2017, Conassif se enfocará en crear un texto que llegue al Congreso para abrir el camino hacia la supervisión basada en riesgo.

gobierno corporativo

Reglamento: La iniciativa fue aprobada en 2016 y regirá en junio del 2017, se espera que hayan cambios en la forma en que se eligen las personas que ocupan las juntas directivas de las entidades financieras.

camino a la ocde

Evaluación: Este año la OCDE emitirá los resultados de las evaluaciones del sistema financiero costarricense de cara al proceso de adhesión del país.

