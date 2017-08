Cuide la salud financiera de su pyme

Entre otros de los puntos fundamentales para controlar los gastos destacan: la preparación y aplicación de presupuestos, evitar tomar deudas que no mejoren las condiciones productivas de la empresa e involucrar a los empleados en el ahorro y búsqueda de opciones eficientes para evitar gastos innecesarios.

Eliminar duplicidades en las tareas, simplificar procesos y vigilar el uso eficiente de los recursos o activos por parte de toda la organización son otros de los consejos a seguir. La clave está en preguntarse siempre si con cada gasto realmente se acerca o no, al logro de los objetivos de negocio.

Los expertos también aconsejan evitar pagos extras o aumentos descontrolados en salarios, comisiones, viáticos, gastos de representación, combustible, transporte, alimentación, etc.

Una forma de lograr lo anterior es a través de un análisis integral de todo el proceso productivo.

Dagoberto Hidalgo, subgerente de negocios de Mucap, recomienda eliminar todos aquellos gastos que no estén ligados a la generación de utilidades, como por ejemplo, suscripciones a revistas o periódicos, TV por cable, gastos de representación altos, deudas onerosas, útiles de oficina que no se usen, regalías, desperdicios de materia prima e insumos, de electricidad o agua y, sobretodo, los llamados reprocesos, porque estos costos nunca aparecen en ningún presupuesto.

Otra buena práctica consiste en clasificar los gastos es fijos y variables. Los primeros no cambian y existen aunque la empresa aumente o disminuya sus ventas. Por ejemplo, alquileres, patentes, telefonía, Internet, pago de deuda, etc. Por su parte, los variables evolucionarán de acuerdo al nivel y ritmo de la producción: materias primas, mano de obra directa, electricidad, combustible, agua, etc.

Una combinación eficiente de ahorro en gastos fijos y variables puede significar una mejora de los resultados de su empresa.

Con respecto a los gastos financieros, Francisco Gonzáles, director de Banca Pymes de Scotiabank, señala que es importante tener claro el uso de los fondos de los créditos, el costo que están pagando y sobre todo, que los plazos de los préstamos coincidan con la forma de recuperar los fondos.