Mercado accionario tuvo leve caída en 2016

El mercado de acciones en Costa Rica tuvo una caída del 6% en el 2016 con respecto a los resultados obtenidos un año antes.

El volumen transado en 2016 dejó cifras negativas en abril, junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, en comparación con los resultados obtenidos en los mismos meses del 2015.

Los resultados del último trimestre del 2016 empujaron la leve caída del mercado.

LEA: Mercado accionario generó atractivo al cierre del 2015

Datos de la Bolsa Nacional de Valores (BNV) muestran que el volumen transado durante el 2016 fue de $39,9 millones, mientras que en 2015 se registraron movimientos por $42,4 millones.

Comportamiento en 2016

El mercado empezó el 2016 con un fuerte apetito de invertir en acciones y presentó variaciones positivas en enero (546%), febrero (64%) y marzo (134%).

En abril se presentó la primera caída con una variación negativa del 90%, seguido por una recuperación de 305% en mayo.

Justamente en mayo del 2016 se transaron $12,5 millones en acciones, mientras que un año atrás la cifra fue de $3,1 millones.

El cierre dejó el único ciclo de tres meses seguidos con caídas en los volúmenes transados en el mercado accionario.

Juan Carlos Herrera, director de Aldesa Puesto de Bolsa, comentó que las caídas tan importantes en los volúmenes negociados en algunas acciones en particular se pueden explicar por emisiones que no se hayan colocado en 2015 y no por una caída en la frecuencia de negociaciones de las mismas emisiones.

“Se debe entender que el mercado accionario en Costa Rica es sumamente pequeño, de manera que pequeñas variaciones, expresadas en términos porcentuales, pueden representar cifras importantes”, agregó Herrera.

Fifco abrió apetito

La presentación de resultados financieros de Florida Ice & Farm Company (Fifco), en junio del 2016, abrió el apetito de los inversionistas en el mercado local.

Fifco, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bebidas y alimentos en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, logró dejar atrás las bajas continuas en el precio de la acción que se presentaron en 2015.

LEA: Fifco abre el apetito de los inversionistas y la acción sube 15% este año

En junio pasado, el valor de la acción de Fifco se recuperó.

La empresa presentó una aceleración en sus buenos resultados financieros, principalmente en los rubros de utilidad neta y rentabilidad sobre el patrimonio.

Gisela Sánchez, directora de Relaciones Corporativas de Fifco, aseguró que el repunte de precio se debe a una valoración positiva por parte del mercado y los accionistas respecto a la consistencia de los buenos resultados de los últimos trimestres.

Mauricio Hernández, gerente de Prival Advisory and Strategy, aseguró que en el caso del valor de las acciones de Fifco, responde a los mejores resultados publicados por la empresa y a la ampliación de sus negocios, tanto geográficamente como en el portafolio de productos.

“No es de extrañar entonces que el año anterior, Fifco mostrara un desempeño del 48% al pasar de ¢659 a ¢977 por acción en el mismo 2016”, agregó Hernández.

La Nación S. A. y Davivienda (Costa Rica) S. A. tuvieron variaciones positivas en 2016.

En el caso de La Nación, transó $112.730, en 2015, y las cifras crecieron a $414.010, el año pasado.

Manfred Lachner, gerente financiero de Grupo Nación, explicó que el crecimiento puede deberse a los buenos resultados financieros, principalmente en la utilidad neta del 2016.