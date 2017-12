El Banco Central no tiene objetivo de tipo de cambio, lo que pasa es que esta locura que pasó con el tipo de cambio, en tres o cuatro días, no es normal. Es un comportamiento anormal provocado por algunas cosas de las que tenemos sospecha y de otras que no conocemos con todo detalle. Y una anormalidad de mercado hay que corregirla, pero que el riesgo cambiario está latente.