Cómo la tecnología puede ayudar a cerrar la brecha de género

¿Cuál es la experiencia de una mujer en el mundo corporativo de la actualidad?

Ella probablemente escucha mucho acerca de iniciativas sobre diversidad de parte del liderazgo de la compañía, pero probablemente ve pocos resultados, a excepción de algunos días de la diversidad, programas de consejería y grupos de apoyo a los empleados.

Las juntas directivas y los liderazgos de alto nivel siguen siendo tercamente masculinos, y las mujeres continúan ganando menos que los hombres por trabajo comparable.

Sin embargo ¿qué puede hacer ella al respecto? Podría sospechar que se le paga menos, pero los tabúes sociales evitan que compare su salario con el de sus colegas. Podría conocer las políticas de beneficios laborales y los registros del avance de mujeres en su compañía, pero no tiene forma de compararlos con los de los competidores. Además, si piensa moverse hacia otro lugar para romper el techo de cristal, no puede verdaderamente evaluar la cultura de las compañías rivales y el cómo las mujeres son tratadas en ellas.

La buena noticia es que esto está cambiando, impulsado principalmente por la tecnología. Herramientas emergentes le están dando las mujeres nuevas formas de empoderar sus vidas profesionales. Las implicaciones para las compañías son significativas, conforme las mujeres reúnen los recursos para cambiar el juego.

En los Estados Unidos, las mujeres dirigen el 80% del gasto de los consumidores, controlan $5 millones de millones en activos de inversión y representan ligeramente más de la mitad de la fuerza de trabajo.

El primer cambio que empodera a las mujeres profesionales es la cada vez mayor disponibilidad de información relacionada con las prácticas de género en las compañías. La información salarial que permite que las mujeres midan su brecha de género personal en cuanto al salario está disponible en GetRaised, Payscale, ZipRecruiter y Comparably.

Hired lo lleva un paso más allá, ofreciendo un mercado en el que las compañías hacen ofertas para obtener talento. Esto puede servir para cerrar la brecha de género relativamente rápido.

La información sobre las culturas de las empresas está disponible a través de startups como The Muse. Los datos respecto a cuán amigables con las mujeres son las culturas y políticas de las compañías son reunidos por medio de colaboración abierta por startups como Fairy God Boss y Doxa.

Además, esa información no solo está disponible respecto a las compañías para las que trabajamos: el Buy Up Index brinda un listado similar para las compañías a las que les consumimos, mientras que el Pax Ellevate Global Women’s Index Fund y el fondo de inversión cotizado SHE brindan formas de invertir en las compañías líderes para el avance de las mujeres.

Emprendimiento

Las mujeres profesionales también tienen más opciones que nunca. Emprender es una opción cada vez más viable. Aunque muchos inversionistas de riesgo siguen teniendo un sesgo hacia los hombres, están surgiendo diversos grupos de inversionistas, encabezados por mujeres, para brindar financiamiento a startups dirigidas igualmente por féminas.

Adicionalmente, los proyectos planteados por mujeres tienen mejores resultados que los de los hombres en las plataformas de financiación colectiva. Tendencias tecnológicas más amplias han reducido el costo de iniciar un nuevo negocio, por ejemplo, al moverse de usar servidores hacia la computación en la nube, de préstamos de largo plazo a lugares de trabajo compartidos, de los viajes de negocios a las videoconferencias, y de emplear solo trabajadores de tiempo completo, a contratar algunos trabajadores independientes.

Al mismo tiempo, el trabajo independiente se está convirtiendo en una opción para muchas mujeres, conforme se desarrolla la infraestructura para respaldar esta opción de carrera.

Hay evidencia de que las mujeres están usando cada vez más estas herramientas.

La principal razón de que las millennials dejen sus trabajos es para obtener un aumento. Uno puede visualizar un entorno donde las mujeres profesionales trabajen, compren e inviertan en compañías que se alineen con sus valores. Además, el rápido crecimiento de las redes de mujeres profesionales, como Upward Women y Women 2.0, es evidencia de que ellas se están uniendo cada vez más alrededor de los temas relacionados con sus carreras.

Las compañías que les ofrecen a las mujeres un campo parejo recibirán los beneficios de una mejoría en el desempeño del negocio, y potencialmente se convertirán en las empleadoras elegidas por las mujeres. Estas compañías también tendrán más probabilidades de atender de forma correcta este importante mercado, y serán incluso más atractivas para las empleadas, inversionistas y consumidoras.

© 2017 Harvard Business School Publishing Corp. Distribuido por: The New York Times Syndicate