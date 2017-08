Hasta los emprendedores necesitan tiempo libre

¿Cómo es tu rutina diaria? Esa es una de las preguntas que me hacen con mayor frecuencia. Suelo explicarles que cuando estoy trabajando desde mi casa en las Islas Vírgenes Británicas, me aseguro de que mi día comience a las 5 a. m. para poder pasar un rato con mi familia y hacer un poco de ejercicio antes de que comience mi día laboral.

Dado que el resto de mi día tiende a ser todo menos rutinario, he descubierto que comenzarlo activándome y divirtiéndome con mis seres queridos me pone en el ánimo adecuado para enfrentar lo que las siguientes horas me deparan, además de que me ayuda a ser más productivo.

Algunas veces disfruto un partido fuerte al amanecer en la cancha de tenis o una caminata a paso ligero alrededor de la isla. También tengo la suerte de hacer sesiones largas de kitesurf , mi deporte favorito, a la isla de Anegada y de regreso; algunas otras solo me doy un breve chapuzón.

Es esencial que hagas espacio en tu agenda para darte tiempo para ti, aunque solo sean 15 minutos para hacer algo que te encanta y que no esté vinculado con el trabajo. Hacerlo puede ayudar a fomentar tu creatividad. Te ayuda a tener perspectiva y ver las cosas con nuevos ojos.

Esto significa que debes tratar de hacer cosas nuevas, no solo seguir una estricta rutina de ejercicios. En mi caso, aprender kitesurf no fue fácil. En un principio, cuando traté de hacerlo, de verdad batallé. Salí con Sam y sus amigos, y (tal vez tontamente) pensé que no sería tan difícil.

En mi tercer día de tratar de ponerme de pie y montar una ola, alguien a mi lado mencionó que un fotógrafo estaba escondido en unos arbustos con un lente de foto. Mi ego sacó lo mejor de mí y logré hacerme de la siguiente ola (y de la primera plana de fotos en la prensa australiana al día siguiente). Era como andar en bicicleta o emprender un nuevo negocio: luchas y luchas y, de repente, lo logras y se siente increíble.

A lo largo de los años mis habilidades han mejorado, y he sido coronado como la persona de mayor edad que ha recorrido el canal de la Mancha haciendo kitesurf . ¡Yo quería ser el más rápido, pero mi hijo, Sam, hizo trizas el récord mundial!

Para mí, estar entre las olas me mantiene en buena condición física y me hace comenzar la mañana con un poco de adrenalina. Soy mucho más activo y estoy más concentrado el resto del día.

No hay nada mejor que comenzar el día sintiéndose lleno de energía y vivo, y constituye una forma maravillosa de fijarse metas. Esto es particularmente importante para los emprendedores porque hacer que la sangre circule por tus venas te hace darte cuenta de que eres capaz de lograr mucho más de lo que creías posible, lo cual resulta útil en los negocios.

Esto me lleva al segundo punto: con frecuencia me sugieren que la gente no debería molestarse en hacer cosas que no les emocionan, y ese es mi principio rector. Trato de incorporar la aventura a cada aspecto de mi vida. Si no es divertido, ¿para qué hacerlo?

Tengo la fortuna de vivir una vida plena y variada, y de tener tiempo libre para ser espontáneo; vivir en el momento es una parte importante de mi rutina.

Para poder divertirse, hay que dedicarle tiempo y hacer de ello una prioridad todos los días.

Recuerda: hasta los emprendedores necesitan tiempo libre. Y siempre hay un poco de espacio en nuestras vidas para alguna aventura.

