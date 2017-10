Richard Branson: Manten tu plan de negocios simple y no te detengas

Te daré una respuesta corta a tu pregunta: los planes de negocios pueden ser muy útiles. Sin embargo, no deben detenerte.

Ni siquiera pensé en elaborar un plan formal para mi primer negocio. Solo me lancé. Sinceramente, todo ese asunto del plan parecía aburrido. Muchos empresarios no son fanáticos de los planes, así que tus socios no están solos.

No obstante, desde entonces he aprendido que los planes de negocios son invaluables. Son algo necesario si buscas inversionistas, o un préstamo, y también son una muy buena manera de hacer un mapa de los primeros pasos de tu empresa. Si quieres demostrar que vale la pena invertir tiempo, dinero y esfuerzo en tu idea, necesitas un plan de negocio.

Echa un vistazo a la plantilla de plan de negocio de Virgin Startup’s (disponible aquí bit.ly/2gjhlCy ). Analizamos por qué la gente los evita (pueden ser aburridos e intimidatorios) y tratamos de elaborar algo más práctico. Solo tienes que seguir la plantilla y responder ciertas preguntas, y al final tendrás un plan de negocio.

La parte más importante de tu plan es el resumen ejecutivo. Esa es tu carta de presentación, el discurso con el que describes de manera precisa lo que es tu producto o servicio, y quién va a comprarlo. Recuerda, si este discurso no cabe en la parte trasera de un sobre, es demasiado largo. Simplifica, simplifica, simplifica. Es una regla que seguimos en Virgin; los planes de negocio de muchas de nuestras empresas más exitosas se escribieron en la parte de atrás de sobres o en portavasos de cerveza.

Mi dislexia desempeña un papel importante en cómo abordo los planes de negocio. Quiero que estos, y toda la comunicación que tenemos en Virgin, sea directa y concisa.

Debes ser capaz de explicar de qué se trata tu negocio en un par de oraciones. Si no puedes, tal vez realmente no sepas cuál es el núcleo de tu empresa. El de Virgin es hacer que los negocios mejoren, ya sea una aerolínea o una compañía de medios. Queremos romper moldes, ser innovadores y mejorar las cosas para el cliente, mientras ganamos algo de dinero en el camino.

Una vez que sabes lo que es tu negocio y puedes explicárselo fácilmente a otros, serás capaz de tomar decisiones desafiantes con más confianza. Un buen plan de negocio debe delinear un camino claro hacia adelante al tiempo que te permita hacer correcciones sobre la marcha siempre que sea necesario.

Aunque tú y tus socios puedan chocar en este asunto en particular, parece que tienen una buena mezcla de distintas perspectivas, lo cual es justo lo que busco en un equipo de liderazgo. No tengas miedo de sus diferencias: en cambio, usa sus fortalezas. Contar con distintos tipos de liderazgo y personalidades puede ser muy benéfico para tu empresa, y ayudarte a resolver viejos problemas de nuevas maneras.

Toma como ejemplo a Frank Reed y Matthew Bucknall, cofundadores de Virgin Active. Tenían personalidades y enfoques comerciales muy diferentes, pero sus habilidades se complementaban. Frank era el pensador creativo, mientras que Matthew tenía una mente empresarial estable. Matthew se enfocaba en los datos y en dónde deberían ubicarse los gimnasios, mientras que Frank se obsesionaba con las cuestiones de la marca y el diseño.

Virgin Active se fundó sobre el principio de la confianza: simplemente dejé a Matthew y Frank hacer lo suyo. Se cometieron errores en el camino, pero el par aprendió de ellos.

Aidan, no temas darle a tu equipo la libertad de descubrir para qué son buenos y para qué no (incluso si eso incluye los planes de negocio). Busca en qué se equilibran tus habilidades y las de tus colegas y enfócate en los aspectos positivos de su relación. Todas las sociedades requieren algo de concesión para funcionar, en especial si son comerciales.

Por supuesto, tener un plan de negocio no significa que puedas dejar de investigar sobre la competencia. Debes asegurarte de que conoces bien tu mercado y que siempre estés a la vanguardia de los desarrollos, para que puedas proteger tu compañía.

Matthew y Frank recorrieron el mundo durante un año, visitando los mejores gimnasios y tratando de descubrir qué podíamos hacer mejor que nadie. Eso ayudó a Virgin Active a esquivar a la competencia e innovar la industria del entrenamiento físico. Encontraron que la gente no quería pagar cuotas de inscripción altas ni quedar atrapada en contratos interminables, que quería que la piscina estuviera a cierta temperatura y contar con regaderas eficientes y vestidores espaciosos.

Matthew y Frank desarrollaron una fórmula para el éxito enfocándose en detalles y dándole a la gente lo que quiere, y a cambio crearon un negocio de miles de millones de dólares.

Así que sí, tu equipo necesita un plan de negocio sólido, pero no subestimes el valor de las perspectivas diferentes y la voluntad de lanzarse al vacío. No puedes entrar al juego sin las primeras, y no puedes ganar sin la segunda.

