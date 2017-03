Incae ofrece dos nuevas maestrías ejecutivas en alianza con escuelas de Estados Unidos

Institución impartirá las especializaciones en Executive Master in Finance y Executive Master in Operations and Technology

¿Está buscando actualización profesional? Incae Business School ofrece para este año dos nuevos programas de maestría ejecutiva.

Se trata del Executive Master in Finance y del Executive Master in Operations and Technology, realizadas en alianza con los partners académicos UCLA Anderson School of Management de Los Ángeles y McCombs School of Business de The University of Texas at Austin.

Según Camelia Ilie-Cardoza, decana de Educación Ejecutiva de Incae, para adaptarse a los cambios, los profesionales deben actualizarse en áreas específicas, en los temas con mayor potencial de crecimiento.

"La American Association of Colleges and Schools of Business, luego de una encuesta realizada a 592 escuelas de negocios de todo el mundo, mostró que los programas de maestrías especializadas han tenido un 142% de incremento, especialmente en las áreas de finanzas, economía, recursos humanos, operaciones, supply chain", agregó.

Las nuevas maestrías tienen una duración de 10 meses y cuentan con un formato flexible, es decir, con clases presenciales durante solo una semana al mes, con el fin de que los gerentes puedan tener un equilibrio entre sus estudios y las responsabilidades laborales.

Ambas están divididas en cinco módulos de dos semanas de clases. Una clase será impartida en la sede de la escuela aliada de cada maestría y las demás serán en el campus de Costa Rica.

"Las metodologías empleadas en ambos programas están acordes con las últimas innovaciones y avances en el aprendizaje de ejecutivos e incorporan simulaciones de negocios, casos ejecutivos, paneles y conferencias con expertos, action learning projects y assessments de diagnóstico de habilidades y competencias", explicó Incae.

Los programas están dirigidos por el profesor Luis López, Ph.D en Operaciones y Tecnología por el MIT, y por el profesor Mauricio Jenkins, Ph.D en Economía y Finanzas en Brandeis University.

Las nuevas maestrías ejecutivas cuentan con post-programas y planes de actualización online anuales y permanentes, ofrecidos por profesores y expertos internacionales e impartidos desde su plataforma de Executive Education Online.

"Con esta nueva oferta, desde Incae aspiramos a aportar al desarrollo de una creciente clase de líderes y ejecutivos, innovadores, capaces de aportar valor y desarrollar de forma sostenida sus organizaciones, países y región para competir con el retador mundo del futuro", enfatizó la Decana.

El reporte The future of Jobs, publicado por el World Economic Forum, menciona que la mayoría de los puestos que desaparecerían corresponden a empleos administrativos y de oficina, por lo que serán requeridos más profesionales con un mayor grado de especialización, con nuevos conocimientos, habilidades y competencias.

Para mayor información sobre estos programas puede contactarse con Pamela Montejo, al teléfono 2437-2275 o al correo electrónico pamela.montejo@incae.edu.