Richard Branson: No es momento de hacer las cosas igual que siempre

Sí, por supuesto. De hecho, desafiar las expectativas es la clave para la rentabilidad a largo plazo. Si los dueños de las empresas quieren que sigan siendo competitivas en los próximos cinco años o las próximas cinco décadas, necesitan innovar, y hacerlo rápidamente.

Todas las empresas deberían estar trabajando para dejar de hacer las cosas igual que siempre. Las compañías deben reconocer que el lugar de trabajo como alguna vez fue, así como las necesidades de quienes trabajaban ahí, están cambiando con rapidez. Los avances tecnológicos, junto con un mayor entendimiento de las necesidades de los empleados, han ocasionado que los arreglos laborales flexibles sean más comunes. La idea de trabajar ocho horas al día de lunes a viernes comienza a sentirse obsoleta.

Los líderes que son listos están creando mejores formas de hacer negocios tomando en cuenta el desarrollo tecnológico y el bienestar de los empleados y el planeta. Ya me he referido antes al plan A como el estado en que las compañías están orientadas solo hacia las ganancias. Esta estrategia ya no es aceptable. Necesitamos un plan B.

En 2013, Virgin Unite ayudó a reunir a algunos líderes de negocios para formar la iniciativa sin fines de lucro conocida como Equipo B. Como presidente conjunto, trabajé para elaborar la misión del Equipo B: impulsar a los líderes para crear mejores formas de hacer negocios, enfocados en el bienestar de la gente y nuestro planeta. Desde el día uno, el Equipo B ha trabajado arduamente para comprender por qué las empresas siguen aferradas a prácticas comerciales no sustentables, y cómo podemos convencerlas de adoptar nuevas formas de trabajar. Hemos recibido muchísima energía, apoyo y crítica constructiva. Gracias a todo esto, estamos en camino de hacer que millones de líderes empresariales se comprometan con una mejor manera de hacer negocios.

Mi experiencia con Virgin me ha enseñado que romper con el statu quo y cambiar las expectativas pueden constituir una gran afrenta para las personas. También me he dado cuenta de que las compañías dispuestas a cambiar son aquellas que entienden que, a la larga, lo que es mejor para el planeta y su gente también es mejor para los negocios. Confío en que en los próximos años una gran cantidad de líderes empresariales adoptará esta manera de pensar, generando un punto de quiebre hacia la creación de una nueva forma de hacer las cosas.

Virgin está cumpliendo con su parte adoptando arreglos laborales flexibles: nuestros empleados exploran constantemente nuevas opciones de cómo, cuándo y dónde trabajan. Aunque la naturaleza diversa del Virgin Group significa que nuestras compañías tienen distintas prácticas y políticas, creemos que se debe alentar a la gente a trabajar donde y como quiera para obtener los mejores resultados posibles. Ya sea que eso signifique una oficina (donde múltiples empleados comparten un mismo lugar), empleo compartido (en el que puestos de tiempo completo se dividen en varios empleos de medio tiempo), trabajar desde casa o hacerlo solo cuatro días a la semana, lo apoyamos totalmente.

Invito a todas las empresas a intentar nuevos arreglos laborales. Mantén la mente abierta y consulta con tus empleados la eficacia de cada enfoque. Déjate sorprender. Enfócate en los resultados, no en las expectativas.

Un factor clave en este mundo feliz del trabajo es el efecto de la tecnología en la relación patrón-empleado. Dado el gran poder de conectividad con el que contamos, y la tentación subsecuente de una cultura del trabajo de “siempre presente”, es vital que los gerentes recuerden que la mayor ventaja que puede ofrecer la tecnología es la oportunidad de trabajar de manera más inteligente, no más tiempo ni más arduamente. Moldea la cultura de tu empresa desde la cima: si quieres que tus empleados se comporten de cierta manera, debes predicar con el ejemplo, y predicar sobre aquello en lo que de verdad crees; de otro modo, tu equipo se desgastará, su pasión menguará y la productividad se afectará.

Con la evolución de tecnologías inteligentes, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, muchas industrias están viendo mejoras drásticas en la productividad, aunque estén reduciendo extremadamente su dependencia en la fuerza humana. Si bien son cambios emocionantes, los negocios enfrentarán riesgos si no son cuidadosos al darles un rumbo apropiado.

Hay mucho que considerar conforme el mundo laboral evoluciona. Pero tu prioridad debe ser siempre ayudar a que haya gente contenta y un planeta saludable: de esa manera será inevitable que la consecuencia sean ganancias felices y saludables.

